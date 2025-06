El exguardameta Erick Lonis es el nuevo jefe del Comité Deportivo del Saprissa. En conferencia de prensa llamó a la calma a los seguidores, ante la falta de títulos. También habló de la presión que siente en este nuevo cargo fuera de la cancha.

¿Cómo analiza el momento de la institución?

He estado en este equipo 30 años y he estado cuando ha habido crisis. Yo vendí palcos virtuales, nos debían 6 meses de salario. Me lesioné, me retiré y llegaron las vacas gordas con (Jorge) Vergara. Las grandes instituciones siempre salen adelante. Le digo al saprissismo que esto se va a resolver. En los años 70 se hizo este estadio cuando no había grandes bancos ni derechos de transmisión. A veces las instituciones deben pasar por esto. Vamos a lograrlo y saldremos fortalecidos, como hemos salido de todas las crisis. Tenemos dos millones de saprissistas y esa es nuestra principal fortaleza.

¿Cómo se siente con este nuevo cargo? Es un orgullo estar aquí, es una gran responsabilidad. Estoy muy contento y feliz. De una u otra forma siempre he estado ligado a la institución, más cerca de lo que la gente piensa. Esta vez es de una manera más formal. Estoy listo para el reto en esta que es una institución ganadora. Estamos conscientes del reto y lo vamos a asumir al 100% en todos los niveles.

¿Qué va a pasar con las contrataciones?

Esto se ha dado de una forma rápida. Tenemos una persona muy capaz como Paulo César (Wanchope) que ha sido muy bueno a la hora de escoger fichajes como Marcel (Hernández) y Mariano (Torres) y lo vamos a apoyar. Tenemos poco tiempo, yo llegué hace cuatro días. Tenemos un buen equipo, con buenos jugadores, no es fácil después de ganar 4 títulos. Paulo está con eso y nosotros llegamos a fortalecer.

¿De qué se trata su labor? De momento nos toca resolver algunas situaciones del primer equipo y reestructurar divisiones menores, empoderar entrenadores muy exitosos y ver la exigencia internacional. Hemos sido el equipo del siglo y hemos ganado la Concacaf, pero no nos podemos quedar con eso. Antes tenía presión todos los domingos al jugar y ahora tengo una presión peor porque no puedo entrar a la cancha.

¿Quiénes van a integrar este comité?

De momento somos tres personas y vamos a apostar más gente ganadora.