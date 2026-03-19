Ahora somos destino mundial ecuestre

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Organización Mundial de Turismo Ecuestre (OMTE) declaró a Costa Rica como Destino Mundial Ecuestre 2026. Dicha distinción se anunció en la Hacienda Barvak, la cual está ubicada en Barva de Heredia y que fue certificada como un espacio con altos estándares para el desarrollo de actividades ecuestres. Fue un reconocimiento a la importancia del caballo en la historia tica, en la cultura, la economía y el paisaje nacional.

“La OMTE, con sede en España, promueve un destino diferente cada año. Con esta designación se pretende impulsar el posicionamiento internacional de Costa Rica como un país atractivo para los amantes de los caballos y de la actividad ecuestre, favoreciendo especialmente el desarrollo del turismo rural sostenible, detallaron en un comunicado.

En la actividad estuvieron representantes de la Municipalidad de Barva, la OMTE, Hacienda Barvak y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Jorge Acuña, alcalde de Barva, se mostró feliz por el reconocimiento. “Desde el gobierno local celebramos este tipo de actividades que estimulan el turismo, reactivan la economía y generan oportunidades. Estamos trabajando de la mano con el sector privado, con el propósito de ofrecer nuevas opciones para que los turistas locales y extranjeros nos visiten y disfruten del mundo ecuestre en las faldas del volcán Barva”.

Leonardo Silbert, coordinador general de la OMTE para América Latina y delegado en Costa Rica, revela que es un avance para el desarrollo del turismo ecuestre tico. “Se calcula que más de tres millones de personas al año buscan rutas ecuestres certificadas, con guías certificados y haciendas homologadas, que garanticen el bienestar animal. A partir de esta declaratoria abrimos una ventana de acuerdos y voluntades que se van a ir sumando poco a poco para profesionalizar el turismo ecuestre en Costa Rica”, dijo.

Espacio seguro para turistas

Eladio Bolaños, presidente de la Asociación Deportiva Hípica Espinos de América y fundador de Hacienda Barvak habló de los espacios seguros para los turistas. “La designación de Costa Rica como Destino Mundial Ecuestre les garantiza a los turistas de todo el mundo que aquí van a encontrar espacios seguros y certificados para disfrutar la experiencia ecuestre. Nos llena de orgullo ser la primera finca homologada por la OMTE en el país y esperamos que pronto haya más proyectos ecuestres que quieran ser parte de esta iniciativa”, comentó.