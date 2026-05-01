Previo a lo que será el inicio de la etapa final del Clausura 2026, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto habló sobre diversos temas, entre ellos, la labor de Enrique Osses.

Jafet destacó el trabajo realizado por el presidente de la Comisión de Arbitraje, señalando que él no se oculta y siempre respalda sus decisiones con estadísticas y explicaciones claras.

“Estuvo casi hora y media en conferencia y no evadió ninguna pregunta. Eso quiere decir que hay que reconocer cuando una persona se equivoca.

Él va a dar la cara con números y datos; no se esconde. Sabe que nos jugamos la temporada y que todos queremos ganar”, indicó.

Soto resaltó que los árbitros nacionales cuentan con experiencia en escenarios exigentes, incluso a nivel internacional, lo que respalda su capacidad para dirigir partidos de alta intensidad. “Los árbitros de Costa Rica son muy requeridos para semifinales. A veces los menospreciamos. Tal vez hablamos mal y yo mismo lo reconozco que lo he hecho, pero cuando uno los ve pitar este tipo de partidos, nos quedamos tranquilos”, expresó.

Jafet Soto recalcó el buen momento con el que llega el Herediano a la serie ante Cartaginés, detallando que aprendieron bastante sobre la eliminación que sufrió el club en el Apertura 2025.

“Creo que ha sido un torneo muy bueno. Aprendimos del anterior y creo que parte de ese fracaso es el aprendizaje. Hicimos movimientos y nos dieron un paso importante; ahora, hay que buscar ese campeonato”, señaló.

Soto mencionó que la afición tendrá un rol importante y recordó lo ocurrido en el Apertura 2024, cuando el equipo se metió a semifinales y logró alzar la copa 30.

“Es muy importante. Yo me acuerdo en el 2024 en el primer partido que jugamos contra la Liga, que nos daban por muertos, la afición pesó un montón y hasta los jugadores lo notaron. Y ya en la final, pues ni que hablar, jugaron un papel determinante, creyendo en el equipo”, finalizó.

Los florenses empezarán las semifinales del presente certamen este sábado como visitantes en la casa brumosa.