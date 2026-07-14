“Ahora estoy en un equipo ganador, nos acostumbran a ganar”

Aunque Liga Deportiva Alajuelense no pudo levantar la Supercopa 2026 tras caer 1-0 ante Herediano, uno de los aspectos positivos para los rojinegros fue el debut del defensor Yeison Molina, quien disputó sus primeros minutos con la camiseta manuda y dejó claro que llegó a una institución donde la única meta es ganar.

El zaguero lamentó que el estreno no terminara con una victoria, pero aseguró que el grupo mantiene intacta la mentalidad competitiva que caracteriza al club.

“Siempre trabajamos para ganar. Ahora estoy en un equipo ganador, un equipo que tiene la costumbre de ganar. Lastimosamente hoy no se nos da el triunfo, pero empezamos muy bien y al final un balón hizo la diferencia”, comentó.

El defensor también aprovechó para destacar el trabajo que viene realizando el técnico Ismael Rescalvo durante sus primeras semanas al frente del equipo, asegurando que el plantel ha respondido de buena forma a las nuevas ideas.

“Sabemos que un cambio de cuerpo técnico trae muchas cosas diferentes, pero creo que lo hemos tomado muy bien. El profe tiene una muy buena idea y hoy tratamos de implementarla. Pienso que fuimos superiores durante gran parte del partido, aunque lastimosamente ese balón parado terminó definiendo el encuentro”, concluyó.

Pese a perder el primer título de la temporada, Molina se mostró optimista con lo que viene para Alajuelense y confía en que el equipo llegará en mejores condiciones al inicio del Torneo de Apertura 2026.