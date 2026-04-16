Ahora es más fácil decidir si ser donante de órganos en Costa Rica 

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud anunció que ya está habilitado un nuevo sistema que permite a las personas decidir de forma fácil y segura si desean ser donantes de órganos y tejidos en Costa Rica.

La decisión puede registrarse en diferentes puntos del país:

En las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio de Salud.

Durante una cita médica en los servicios de la CCSS.

Al solicitar o renovar la cédula en el TSE.

Próximamente, también en la Dirección General de Migración y Extranjería.

La información quedará almacenada en el Registro Nacional de Donación (RENADON), una plataforma que garantiza la confidencialidad de los datos, los cuales solo pueden ser consultados por personal de salud autorizado.

Este avance es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la CCSS, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección General de Migración, en cumplimiento de la Ley N.° 9222.

La donación de órganos requiere que cada persona exprese claramente su decisión.

En el caso de los tejidos (como córneas o piel), a partir del 28 de abril se aplicará la figura de donante presunto, es decir, si no se deja una decisión registrada, se podría considerar como donante.

Todo el proceso se realiza con respeto, bajo normas éticas y con información a los familiares.

Las autoridades indicaron que la donación es un acto voluntario y solidario que puede salvar vidas, por lo que invitan a la población a informarse y dejar clara su decisión a partir del 28 de abril.