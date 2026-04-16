Ahora es más fácil decidir si ser donante de órganos en Costa Rica 

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El Ministerio de Salud anunció que ya está habilitado un nuevo sistema que permite a las personas decidir de forma fácil y segura si desean ser donantes de órganos y tejidos en Costa Rica.
La decisión puede registrarse en diferentes puntos del país:
La información quedará almacenada en el Registro Nacional de Donación (RENADON), una plataforma que garantiza la confidencialidad de los datos, los cuales solo pueden ser consultados por personal de salud autorizado.
Este avance es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la CCSS, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección General de Migración, en cumplimiento de la Ley N.° 9222.
Las autoridades indicaron que la donación es un acto voluntario y solidario que puede salvar vidas, por lo que invitan a la población a informarse y dejar clara su decisión a partir del 28 de abril.