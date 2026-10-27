Aguinaldo y compras navideñas elevan riesgo de estafas digitales

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Con la llegada del aguinaldo y el aumento de las compras navideñas, también crecen las oportunidades para los ciberdelincuentes.

Por eso, las autoridades y los especialistas recomiendan reforzar desde ahora las medidas de seguridad digital para proteger las cuentas bancarias y los datos personales.

El cierre de año es una época atractiva para los estafadores debido al mayor movimiento de dinero y al incremento de las transacciones. Según Angie García, encargada de Seguridad de la Información de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, los delincuentes han perfeccionado sus técnicas para engañar a las personas.

Los fraudes pueden llegar mediante correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y códigos QR que dirigen a páginas falsas. También se utilizan sitios web que imitan a comercios o entidades legítimas para robar contraseñas, información bancaria y otros datos personales.

¿Cómo evitar una estafa digital?

Una de las principales recomendaciones es ingresar a los sitios web escribiendo directamente la dirección en el navegador, en lugar de utilizar enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

También es importante desconfiar de comunicaciones inesperadas que soliciten información confidencial. Ninguna institución legítima debería pedir contraseñas, códigos de verificación o datos de acceso a cuentas bancarias por teléfono, correo electrónico o mensajes.

Las personas deben prestar especial atención a las llamadas de supuestas entidades financieras mediante aplicaciones como WhatsApp, sobre todo cuando solicitan información sensible o exigen actuar de inmediato.

Además, se recomienda reportar y bloquear los contactos sospechosos desde las plataformas correspondientes, así como revisar cuidadosamente cualquier formulario antes de ingresar datos personales.

La experta recuerda que la clave está en no actuar bajo presión y comprobar la autenticidad de cada comunicación.

“La premisa en materia de prevención para el fraude es: ante la duda, verificar antes de actuar”, señaló García.

¿Qué hacer si compartió sus datos?

Si una persona sospecha que sus contraseñas quedaron expuestas, debe cambiarlas inmediatamente desde el sitio oficial del servicio y actualizar también las claves de otras cuentas donde utilice la misma contraseña o una similar.

Si detecta movimientos bancarios que no reconoce o considera que sus datos financieros fueron comprometidos, debe contactar de inmediato a su entidad financiera para reportar la situación y recibir asistencia.