El aguinaldo de las personas pensionadas por el Régimen No Contributivo (RNC) quedaría en manos de los diputados, ya que la falta de recursos pendientes de trasladar provendría directamente de una modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Hacienda.

Así lo explicó la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, quien asegura que el exjerarca Nogui Acosta habría dejado listo el plan para reestructurar los fondos. “Recibimos una advertencia sobre que se tenía que hacer la asignación completa que le corresponde al Banvhi de esos recursos de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Entonces, ahí es donde todas las instituciones vamos a sufrir un poco, porque el monto en principio ya estaba distribuido por Hacienda, entonces va a tener que cambiarse y eso requiere una modificación presupuestaria”, detalló Taylor. Las pensiones del RNC en su mayoría se otorgan a personas vulnerables en condición de pobreza y adultos mayores que no cotizaron al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Estos dineros son administrados por la CCSS, aunque provienen del Fodesaf.

“La Caja espera que, a través de las reservas que, por años, o sea, siempre lo ha visto, es pagar para que no haya una afectación real y después que nos puedan devolver ese dinero”, aseguró la jerarca.

Según el Plan Nacional de Desarrollo, la institución debe otorgar cinco mil subsidios nuevos al año; sin embargo, la lista de espera sobrepasa los 35 mil, de acuerdo con el más reciente estudio hecho por la Defensoría de los Habitantes.

No obstante, la fila aumenta con rapidez, ya que en marzo de este año la Gerencia de Pensiones de la Caja reveló que la cifra se ubicaba en 31 mil, es decir, cada año ingresa más gente a solicitar la ayuda que la cantidad de plazas que abre el PND.

“Los análisis realizados revelan que existe una población considerable que cumple con los requisitos para acceder a estas pensiones, pero cuyo derecho se encuentra postergado debido a limitaciones fiscales, dejando en evidencia una brecha entre la población cubierta y la población con derecho efectivo al acceso”, detalló el ente defensor.

De acuerdo con el informe presupuestario de la Gerencia de Pensiones, el RNC reportó un déficit de ¢39 mil millones en 2024, producto de una disminución del 14% en sus ingresos, ocasionada por una menor cantidad de transferencias estatales que, en su mayoría, sostienen este sistema.