El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso este jueves 23 de abril alertando sobre el incremento de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde en distintas regiones de Costa Rica.

Según el informe, las condiciones actuales muestran altos niveles de humedad y temperaturas elevadas, lo que genera una atmósfera inestable y propicia para la formación de nubosidad y precipitaciones.

Durante la mañana ya se registraron lluvias y tormentas en zonas marítimas del Pacífico, con afectaciones puntuales en sectores como Golfito, Herradura y el sur de la península de Nicoya.

Para la tarde, el IMN prevé un aumento significativo de la actividad lluviosa, con posibilidad de que las precipitaciones se extiendan hacia las primeras horas de la noche, principalmente en regiones del Pacífico.

En detalle por zona

Pacífico Central y Sur: aguaceros de moderada a fuerte intensidad con tormenta eléctrica, con acumulados entre 30 y 75 milímetros.

aguaceros de moderada a fuerte intensidad con tormenta eléctrica, con acumulados entre 30 y 75 milímetros. Pacífico Norte: lluvias con tormenta eléctrica en la península de Nicoya y el sureste de la región, con acumulados de entre 20 y 70 milímetros.

lluvias con tormenta eléctrica en la península de Nicoya y el sureste de la región, con acumulados de entre 20 y 70 milímetros. Valle Central: probabilidad moderada a alta de aguaceros con tormenta eléctrica, especialmente hacia el oeste y norte, con acumulados de 20 a 60 milímetros.

probabilidad moderada a alta de aguaceros con tormenta eléctrica, especialmente hacia el oeste y norte, con acumulados de 20 a 60 milímetros. Caribe y Zona Norte: chubascos aislados con baja probabilidad de tormenta eléctrica en zonas montañosas.

Las autoridades advierten sobre lluvias intensas en cortos periodos, lo que podría provocar saturación de alcantarillados y crecida de quebradas, especialmente en sectores urbanos.

Además, no se descartan ráfagas de viento de hasta 80 km/h en zonas puntuales asociadas a tormentas eléctricas.

El IMN recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos.