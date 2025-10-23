La combinación de la activa Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y el lento movimiento de la Tormenta Tropical Melissa (T.T. Melissa) incrementará significativamente la humedad y el riesgo de fuertes aguaceros e inundaciones en varias regiones del país.

Según destacó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la T.T. Melissa se mantiene casi estacionaria sobre el Mar Caribe. Actualmente, se desplaza al Nor-noroeste a tan solo 4 km/h y mantiene vientos sostenidos de 75 km/h.

Influencia Indirecta: La lentitud y amplitud de Melissa están modulando la circulación de la ZCIT, lo que resulta en un leve aumento de la humedad hacia el sur del país a partir de este jueves. Se espera una influencia indirecta (entre baja y moderada) de este sistema durante la segunda mitad de la semana, especialmente en el Pacífico Central y Sur.

Más detalles

El pronóstico para la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025 incluye:

Pacífico Sur y Central: Se esperan aguaceros puntualmente fuertes. Los montos de lluvia proyectados están entre 50 mm y 100 mm. Las lluvias persistirán en áreas costeras del Pacífico al inicio de la noche.

Se esperan aguaceros puntualmente fuertes. Los montos de lluvia proyectados están entre 50 mm y 100 mm. Las lluvias persistirán en áreas costeras del Pacífico al inicio de la noche. Valle Central: Se prevén aguaceros acompañados de tormentas, con montos de acumulación entre 25 mm y 60 mm. Existe la posibilidad de lluvia ligera en el GAM (Gran Área Metropolitana) al inicio de la noche.

Se prevén aguaceros acompañados de tormentas, con montos de acumulación entre 25 mm y 60 mm. Existe la posibilidad de lluvia ligera en el GAM (Gran Área Metropolitana) al inicio de la noche. Zona Norte y Caribe: Se esperan lluvias y aguaceros aislados, con posible tormenta eléctrica en los sectores montañosos, extendiéndose gradualmente a las partes bajas. Los montos oscilarán entre 10 mm y 40 mm.

A tomar en cuenta

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió advertencias importantes debido a las fuertes lluvias en cortos periodos:

Existe alta saturación de los suelos en la Zona Norte, Península de Nicoya y el Pacífico Sur.

Se recomienda especial precaución en áreas propensas a eventos recurrentes durante la época lluviosa, en particular en zonas urbanas, ante la posible saturación de quebradas o colapsos en los sistemas de alcantarillado por acumulación de agua.

Se aconseja prevención ante tormentas eléctricas. En caso de ráfagas fuertes cerca de nubes de tormenta, se debe buscar refugio seguro, ya que estas ráfagas pueden generar caídas de ramas, tendido eléctrico u otros objetos, alcanzando velocidades de hasta 80 km/h en casos aislados.