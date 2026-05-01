El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció aguaceros con tormenta eléctrica para la tarde de este 1° de mayo en diferentes partes del país.

La entidad detalló el siguiente pronóstico:

En lo que resta de la mañana, seguirán presentándose precipitaciones en el centro/norte del país, específicamente en el Valle Central, Zona Norte y Caribe Norte, así mismo se podrían percibir lluvias en las cordilleras de Guanacaste y Tilarán.

Durante la tarde se estiman desarrollos nubosos con probabilidad de a guaceros acompañados de tormenta eléctrica, en el Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur. Los acumulados estimados estarían entre los 20 – 40 mm con máximos de hasta 65 mm.

Los acumulados estimados estarían entre los 20 – 40 mm con máximos de hasta 65 mm. Aguaceros con tormenta, tendrían probabilidad de ocurrencia en Guanacaste y alrededores del golfo, acumulados entre los 10 –50 mm.

y alrededores del golfo, acumulados entre los 10 –50 mm. En las montañas de la Zona Norte y del Caribe se esperan lluvias variables con montos entre 15 a 40 mm. Se espera que las condiciones nubladas con aportes de lluvias y aguaceros a lo largo del día en el país se mantengan este fin de semana.

“Durante este viernes un pulso de humedad se desplaza desde el Caribe hacia el país, lo cual, en conjunto con un debilitamiento de los vientos alisios, está favoreciendo un aumento en la inestabilidad atmosférica”, explicó el IMN.

Esta mañana se han registrado lluvias y aguaceros en: Caribe Norte, Zona Norte y norte del Valle Central, así como en la península de Osa. Los montos son menores a 25 mm a esta hora.

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