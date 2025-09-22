La Municipalidad de Naranjo alertó que la conexión forzada al acueducto municipal para abastecer el controvertido proyecto La Esperanza podría ocasionar daños graves a la infraestructura y dejar sin agua a casi 12.000 vecinos de Naranjo centro.

Según denunció el gobierno local, funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como los oficiales de Fuerza Pública, rompieron el pavimento en Calle Muñoz e intervinieron una tubería nueva que tuvo un costo de ¢216 millones.

La municipalidad explicó que esta infraestructura fue construida con la buena fe de abastecer a futuro el proyecto y a la comunidad, pero bajo las condiciones técnicas establecidas.

Sin embargo, advirtió que las presiones que se manejan en esa tubería son altas y una interconexión improvisada podría provocar fugas, afectando directamente el suministro en el casco central del cantón. “Es importante que la comunidad esté debidamente informada, porque el riesgo de quedar sin agua es real”, señaló.

Ante esta situación, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se pronunció en defensa de la autonomía municipal y calificó la intervención del Ejecutivo como un acto arbitrario.

“No se puede tolerar que se tomen decisiones unilaterales al margen de los procesos judiciales vigentes. Estas prácticas generan confrontación en lugar de respeto y coordinación”, expresó su presidente, Juan Diego Gómez, quien reiteró que la UNGL acudirá a las vías legales para defender el régimen municipal.

Tras la intervención, la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, se pronunció validando el accionar de la institución.

“Tenemos informes técnicos con criterios legales que respaldan las acciones realizadas y se ha coordinado con el presidente del Consejo Municipal para explicárselos; todo está dentro del margen de legalidad del AyA”, detalló la jerarca.

Randall Vega Alcalde de Naranjo “No me ver la presencia masiva de fuerza pública en el sitio, decenas de policías donde no había vecinos generando una oposición ni tampoco por parte de la municipal; me parece que eso es innecesario”.