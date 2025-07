El Partido Renacer Democrático anunció este martes su salida de la coalición con el partido oficialista Pueblo Soberano, alianza que apoya la continuidad del Gobierno de Rodrigo Chaves en las elecciones de 2026.

El presidente de la agrupación, Daniel Ángel Fernández, informó que la decisión se debe a la sistemática invisibilización del grupo en el banderazo de inicio y en el lanzamiento de candidaturas del partido.

Agrega que se han recibido denuncias de que miembros de Pueblo Soberano aparentemente han pedido a líderes de Renacer Democrático que renuncien a su partido.

Los hechos habrían ocurrido en Escazú, Guanacaste, Limón y San Carlos.

“Consideramos que estas acciones no representan los valores que se prometieron, no son leales, no son honestos y definitivamente no sonpatrióticos.