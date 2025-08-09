El sector agropecuario de Costa Rica atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Los datos son alarmantes: en marzo de 2025 se registró el quinto mes consecutivo con disminución en el valor de la producción agropecuaria, mientras que al cierre del 2024 hubo 206.844 personas ocupadas en el sector agropecuario nacional, reportando el volumen más bajo de trabajadores de los últimos 11 años.

Esta crisis no es solo estadística; detrás de cada cifra hay familias, comunidades rurales y una tradición agrícola centenaria que se desmorona ante la falta de políticas públicas coherentes y la competencia desigual de las importaciones masivas.

El caso de la cebolla ilustra perfectamente la compleja situación que enfrentan los productores nacionales. Según la investigación de Grant Thornton, producir un kilo de cebolla en la Zona Norte de Cartago cuesta ¢420, elevándose hasta ¢670 con los procesos de secado y transporte. En contraste, los importadores reciben el producto desde Perú a ¢328 por kilo, lo que representa el 70% de las importaciones.

Esta disparidad de costos ha generado una tendencia creciente en las importaciones. Mientras entre 2020 y 2023 se importaron más de 5 mil toneladas, en el último bienio la cifra se elevó a más de 12 mil toneladas.

Los productores nacionales de papa han denunciado que parte de la papa importada que ingresa al país no cumple con los estándares mínimos de calidad, llegando con señales visibles de daño, humedad y podredumbre. A pesar de esto, solo este año se han importado más de 4.000 toneladas de papa fresca de Estados Unidos y Canadá, debido a un decreto de desabasto, lo que ha desplazado la producción nacional.

El sector arrocero enfrenta desafíos particulares con la reducción del arancel a 0% bajo el tratado CAFTA-DR en 2025, poniendo al sector en un escenario aún más desfavorable. Para los arroceros, existe pérdida de fincas, maquinaria, endeudamiento e incumplimientos crediticios, una situación que evidencia la falta de preparación estratégica para enfrentar la liberalización comercial.

Ante esta realidad, es imperativo que las autoridades gubernamentales tomen medidas inmediatas que, sin violentar los principios del libre comercio, garanticen condiciones equitativas para los productores nacionales. No se trata de bloquear las importaciones, sino de asegurar que estas se realicen bajo estándares de calidad similares a los exigidos a los productores locales.

El agro de hoy necesita educación, ciencia, datos, tecnología y visión empresarial. La modernización no es un lujo, sino una necesidad urgente para la supervivencia del sector. Sin embargo, esta transformación requiere del apoyo decidido del Estado.