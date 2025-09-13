La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria le solicitó al ministro Víctor Carvajal que emita una posición oficial a las aspiraciones comerciales que sostiene el país con respecto al Acuerdo Transpacífico y exponga los beneficios que tiene la incorporación para el sector agropecuario.

“La mayoría de las organizaciones del sector agropecuario y agroindustrial han manifestado públicamente su oposición y preocupación por la forma en que se está desarrollando dicha negociación. El bloque Transpacífico representa una participación reducida de Costa Rica en el comercio internacional con esas economías, lo que evidencia un bajo potencial exportador hacia esos mercados”, externó Oscar Arias Moreira, presidente de la cámara.

Además, señaló que los productores nacionales estarían compitiendo países que tienen estándares sociales y ambientales diferentes al contexto costarricense y que cuentan con subsidios y seguros para la producción.

Para Arias Moreira, el acuerdo amenaza la sostenibilidad de productos como: arroz, café, hortalizas, palma aceitera, carne bovina y porcina, productos lácteos, entre otros.

Previo al envío de la carta, Diario Extra consultó a Carvajal sobre su criterio del Acuerdo Transpacífico, al cual evitó pronunciarse a favor o en contra, a pesar de la negativa del acuerdo por parte del sector productivo del país.

“Nosotros hemos trasladado las inquietudes del sector agropecuario al ministro Manuel Tovar. El tema de comercio exterior es justamente un tema del Comex, no es un tema del Ministerio de Agricultura y yo soy muy respetuoso de las competencias.

Entonces, ya eso es algo que él podrá referirse sobre la política comercial. Nosotros comunicamos las posiciones del sector para que sean consideradas, sin embargo, ya emitir algún criterio o no, me parece que sería ir un poco más allá de las competencias del MAG”, declaró.

Solicitud del Agro

Consultas realizadas por la CNAA en la carta enviada al despacho del ministro:

• ¿Cuál es su posición, en calidad de rector del sector agropecuario, respecto al ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico?

• ¿Qué beneficios concretos tendríamos con la incorporación de nuestro país?

• ¿Cómo explica que en este proceso no se haya brindado un margen de negociación ni consideración a las sensibilidades planteadas por los productores?