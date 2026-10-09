Agricultores alertan sobre riesgos del Acuerdo Transpacífico

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El sector agropecuario pidió al Gobierno que detuviera la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, al considerar que podría desplazar a productores nacionales y poner en riesgo la capacidad del país para abastecerse de alimentos. Los representantes también reclamaron mayor transparencia sobre las condiciones del tratado y sus posibles consecuencias para la economía nacional.

“Esperamos que el gobierno recapacite sobre esta adhesión al Transpacífico. No queremos un tratado más, ya estamos muy limitados para producir. Hemos sufrido mucho los últimos años y con estos países, Costa Rica no suma nada y nuestro sector va a terminar de acabarse con importaciones”, indicó Fabián Segura, productor de papa presente en la manifestación.

Segura sostuvo que el país ya tiene acuerdos con sus principales socios comerciales, como Estados Unidos y Europa, y considera que las distancias dificultan exportar productos agropecuarios a los países del Transpacífico.

Además, señaló que el sector enfrenta limitaciones para producir y que una mayor competencia de importaciones podría agravar la situación.

“El riesgo es notorio; lo hemos comunicado en las últimas semanas: para el sector ganadero de carne, para el sector de leche, para el sector hortícola, para café, para palma y, si hay un desbalance en un sector, la gente se va a ir a sembrar otras cosas y no hay mercado ni producción de algunos alimentos”, advirtió.

El productor también cuestionó el argumento de que la apertura comercial abarataría los alimentos para los consumidores. A su criterio, el precio que paga el público no depende únicamente de lo que recibe quien produce, sino también de los márgenes que se aplican durante la comercialización.

“En este país, los márgenes de intermediación son impresionantes: lo que nos pagan a nosotros los productores y lo que vale un producto en un anaquel de un supermercado. Hay márgenes de intermediación sobre el 300%; lo hemos denunciado, no pasa nada y eso es lo que va a pasar, engañan al consumidor”, declaró Segura.

Falta de información

Alejandro Quesada, productor de leche y carne, cuestionó que los agricultores no tengan suficiente información sobre las condiciones de la adhesión, pese a la relevancia que atribuyen al acuerdo y a la cercanía de una eventual firma presidencial.

“La misma nueva ministra Indiana Trejos califica el acuerdo como una de las políticas comerciales más importantes de las últimas décadas, entonces realmente no entendemos cómo es posible que a día de hoy, a menos de un mes de que la presidenta lo firme, diga que no se lo haya leído, que no se haya informado a los productores”, manifestó.

Quesada también puso en duda si la reunión con la presidenta Laura Fernández serviría para tomar una decisión sobre la adhesión o si el rumbo ya estaba definido. Añadió que otros gobiernos, como los de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, han publicado información sobre los beneficios que esperan obtener con la entrada de Costa Rica al bloque.

Joaquín Blanco Acuña, productor de San Carlos, afirmó que los agricultores enfrentan incertidumbre porque no conocen directamente el contenido del documento y han tenido que recurrir a información publicada por otros países y por el Ministerio de Comercio Exterior para analizar sus posibles efectos.

“Entonces, a partir de ahí empieza uno a sacar conclusiones y es donde ve uno la afectación total con respecto al sector agropecuario, es decir, quedamos a la deriva”, señaló.

Blanco comparó los posibles efectos de la adhesión con la experiencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). Según indicó, las importaciones de lácteos provenientes de Estados Unidos equivalen a 28 días de producción nacional de esos productos.

El productor pidió que las preocupaciones del sector sean escuchadas y que se impulse una política pública que considere el conjunto de las actividades agropecuarias.

Los tres productores defendieron la importancia de mantener la producción nacional para garantizar el abastecimiento de alimentos y evitar una mayor dependencia de las importaciones.

Fabián Segura Productor de papa “En pandemia, en Costa Rica no hizo falta la alimentación, no hizo falta comida y se pararon las importaciones. El sector agropecuario de Costa Rica ha sido sobresaliente. Somos pocos, pero somos capaces de alimentar el país y exportar también”.

Alejandro Quesada Productor de leche y carne “Esto no tiene que ver solo con los empleos que afectan al sector agro, sino también con toda la población, con la soberanía alimentaria del país. No es solo el tratado de libre comercio de productos, sino también de servicios profesionales, de propiedad intelectual y muchas otras cosas”.



Joaquín Blanco Acuña Productor de San Carlos “Ese riesgo que tenemos inminente de lo que podría causar esa adhesión al Transpacífico, el sector agrícola completamente desplazado. Ya no estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de soberanía alimentaria”.





