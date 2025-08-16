Una patrulla de Fuerza Pública, la cual escoltaba una ambulancia, colisionó en pleno centro de San José y dejó como resultado cuatro personas en condición urgente, incluido el oficial.

La ambulancia escoltada se dirigía al centro médico mientras trasladaba un crítico por la balacera ocurrida en Pozos de Santa Ana.

El reporte de Cruz Roja sobre la situación señala:

“En el lugar se valoraron cuatro pacientes, entre ellos uno de fuerza pública y todos se trasladan en condición urgente al Hospital del Trauma. La Benemérita movilizó tres unidades básicas y una unidad de rescate”

Fotos de lo ocurrido:

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval