El ambiente patrio ya se siente en las calles, y este fin de semana el país se viste de azul, blanco y rojo para celebrar con orgullo las fiestas de independencia.

A partir de hoy, las comunidades de todo el país iniciarán una variada agenda de actividades cívicas y culturales para conmemorar el 15 de setiembre. Durante estos días, los espacios públicos se llenarán de vida con propuestas que invitan a compartir en familia, honrar los símbolos patrios y vivir la identidad nacional desde distintas expresiones artísticas y tradicionales. Desde presentaciones en vivo que cantan las melodías costarricenses, hasta el infaltable desfile de faroles en las calles de la capital.

El fin de semana patrio promete ser una verdadera fiesta nacional cargada de emoción, civismo y tradición.