Este fin de semana, Costa Rica se convierte en un gran escenario cultural, con una variada oferta de actividades para todos los gustos y edades.

Desde conciertos gratuitos, shows de stand up comedy, hasta espectáculos internacionales y comedia, la agenda del 26 al 28 de setiembre promete experiencias únicas para disfrutar junto a las familias y allegados.

El Festival Nacional de las Artes 2025 será la estrella principal, iniciando este viernes 26 en Pococí, Limón, y extendiéndose a todos los cantones de la provincia caribeña por primera vez.

Con más de 80 propuestas artísticas y la participación de más de 400 artistas nacionales, el festival ofrece una programación diversa en espacios públicos y sin costo alguno para todos los asistentes.

Además, en San José, la cultura y la diversión continúan con eventos que destacan por su calidad y diversidad, pensados para todos los del hogar. Si desea que su fin de semana sea diferente, tome nota.

Vuelve la Torretón de la Alegría

La Asociación Obras del Espíritu Santo anunció la segunda edición de la Torretón de la Alegría, una actividad familiar y solidaridad, en la que participarán reconocidas agrupaciones como Son de Tikizia, MasterKey, Los Ajenos, entre otros.

Fecha: 27 de setiembre

Lugar: Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2

Hora: 1:00 p.m.

Tributo filarmónico a Billie Eilish

La Orquesta Filarmónica presenta un emotivo tributo a la reconocida artista internacional Billie Eilish. Este concierto, lleno de pasión e identidad, contará con la interpretación de tres talentosas voces femeninas costarricenses.

Entradas www.oneticketcr.com.

Fecha: 27 setiembre

Lugar: Teatro Mélico Salazar

Hora: 8:00 p.m.

Festival Nacional de las Artes inicia

El festival reúne una amplia diversidad de expresiones artísticas, incluyendo música, teatro, literatura, espectáculos circenses, talleres y espacios gastronómicos; la mayoría de las actividades son gratuitas y se desarrollan en espacios públicos.

Fecha: 26 setiembre al 5 de octubre

Lugar: Pococí (Guápiles), Guácimo, Siquirres, Matina (Batán), Limón Centro y Talamanca.

Hora: Todo el día

Stand-up “Cositas Bonitas” llega al país

El comediante venezolano José Rafael Guzmán vuelve a Costa Rica con su nuevo espectáculo de stand-up “Cositas Bonitas”. En este show, Guzmán ofrece una mirada humorística y crítica sobre la evolución humana. Las entradas ya están disponibles en www.passline.com

Fecha: 26 de setiembre

Lugar: Teatro Eugene O’Neill, San Pedro

Hora: 9:00 p.m.