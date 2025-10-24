Este fin de semana Costa Rica se llena de planes para disfrutar en familia y con amigos.

La agenda cultural y recreativa ofrece opciones para todos los gustos, combinando entretenimiento, creatividad y experiencias para todas las edades.

Desde espacios al aire libre hasta propuestas en salas y teatros, cada rincón del país se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan aprender, compartir y vivir momentos especiales.

Es la oportunidad perfecta para reconectar con la cultura y el ocio sin salir de casa, así que tome en cuenta el siguiente listado para sus próximos planes:

Pasarela de mascotas

Esta es la IV Edición de la Pasarela de Mascotas, un evento donde los amigos de cuatro patas podrán lucir sus mejores disfraces junto a cada uno de sus dueños en una pasarela de ensueño para lucir a la moda. Las mascotas, esos miembros tan queridos de la familia, están listas para brillar.

Fecha: 25 de octubre

Lugar: Tienda Novex Curridabat

Hora: 9:00 a.m.

Concierto Juan Duque

El cantautor colombiano Juan Duque, conocido por temas como “Marbella” y “Cero Sentimientos”, regresa a Costa Rica con un show íntimo cargado de pop urbano y energía latina. Cada uno de los asistentes podrán disfrutar de sus éxitos en un ambiente cercano. Entradas disponibles: starticket.cr.

Fecha: 25 de octubre

Lugar: Mercadito La California

Hora: 6:00 p.m.

Celebre 80 años con arte y cultura

El Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) celebra su 80 aniversario con una programación artística abierta al público, que reunirá a reconocidos exponentes del arte, la ciencia y la literatura. El CCCN mantiene cupos abiertos. Cada actividad será gratuita.

Fecha: 24 y 25 de octubre

Lugar: Teatro Eugene O’Neill

Hora: 10:00 a.m.

Concierto en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional celebrará con música y cultura gracias al concierto de la Benemérita Banda Nacional de San José. La actividad, gratuita conmemora el Día Mundial de las Bibliotecas y el 138.º aniversario de la institución, rindiendo homenaje a la lectura y al arte costarricense.

Fecha: 24 de octubre

Lugar: Biblioteca Nacional de Costa Rica

Hora: 10:00 a.m.

Viva el arte de artistas costarricenses

Llega la Feria Viva el Arte 2025 con entrada gratuita.

Durante tres días, más de 20 artistas y diseñadores costarricenses exhibirán pintura, escultura, cerámica, grabado, fotografía, arte digital, vidrio y diseño de objetos, mostrando desde propuestas contemporáneas hasta experimentales.

Fecha: 24 al 26 de octubre

Lugar: Plaza Mayor, Rohrmoser

Hora: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Muestra artística “Trazos Desobedientes”

El arte se sale de los márgenes con la inauguración de “Trazos Desobedientes”, una exposición colectiva que reúne a artistas emergentes y consolidados que buscan desafiar los límites de la pintura. La muestra invita al público a reflexionar sobre temas de identidad, resistencia y expresión libre.

Fecha: 25 de octubre

Lugar: Laboratorio Creativo, San José

Hora: 6:00 p.m.