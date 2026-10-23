Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El penúltimo fin de semana de octubre llega con alternativas para quienes buscan disfrutar de la música, las artes escénicas y las actividades familiares. La programación incluye conciertos, obras de teatro, experiencias inmersivas y exhibiciones de vehículos en distintos puntos del país.

Entre las opciones destacan el espectáculo de reggae que reunirá a Cultura Profética, Gondwana y Quique Neira, así como el ballet flamenco Carmen vs. Carmen, las propuestas teatrales de suspenso y la actividad automovilística Speed Day.