Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El tercer fin de semana de octubre llega con una variedad de actividades para quienes desean salir de la rutina y aprovechar las opciones de entretenimiento disponibles en distintos puntos del país.

Entre las propuestas destacan la celebración de los 30 años de trayectoria de Gandhi con un espectáculo sinfónico, la visita del cantante mexicano Humbe y una nueva edición de El Fiestón, que tendrá como uno de sus principales atractivos las presentaciones de Los Pirulos.

A continuación, estas son algunas de las actividades que se podrán disfrutar durante el fin de semana.

Octubre Encantado en Parque Diversiones

Foto: Redes sociales

Parque Diversiones continuará con su temporada especial de Halloween, con propuestas para disfrutar en familia, entre ellas la casa de sustos Pabellón Cero, experiencias basadas en leyendas costarricenses, pasacalles, talleres y espectáculos. También estará disponible la Feria Encantada, que reúne emprendimientos y actividades para los visitantes.

Fecha: Hoy y mañana

Lugar: Parque Diversiones, La Uruca, San José.

Hora: Consultar la programación oficial del parque.

Entradas: Disponibles en la tiquetera oficial. Para el sábado 17 y domingo 18 se anunció una promoción de dos Pases Especiales por ₡16.500, sujeta a las condiciones del establecimiento.

Feria Blanca 2026 en Liberia

Foto: Redes sociales

Liberia será sede de una celebración que combinará música en vivo, gastronomía, tradiciones guanacastecas y actividades taurinas. Entre los principales atractivos musicales destaca la agrupación mexicana Los Karkiks, conocida por canciones como Arremángala, Arrempújala y Se Menea.

Fecha: Este fin de semana

Lugar: Cámara de Ganaderos de Liberia, El Capulín, Guanacaste.

Hora: Actividades anunciadas de 5:00 p. m. a 1:00 a. m. El concierto de Los Karkiks está programado para el sábado 17.

Entradas: Conciertos desde ₡12.000. Las actividades taurinas tienen un costo anunciado de ₡4.000 para adultos y entrada gratuita para menores de 12 años, según la información suministrada.

Gandhi Sinfónico junto a la Orquesta Universal

Foto: Redes sociales

La agrupación costarricense Gandhi celebrará sus 30 años de trayectoria con un concierto sinfónico junto a la Orquesta Universal. El espectáculo forma parte de las actividades conmemorativas del 129 aniversario del Teatro Nacional.

Fecha: Hoy

Lugar: Sala Principal del Teatro Nacional, San José.

Hora: De 7:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entradas: Consultas y compra mediante el correo [email protected].

El Fiestón 2 con Los Pirulos

Foto: Raquel Vargas

El Museo de los Niños albergará la segunda edición de este festival para el público infantil y sus familias. La programación contempla magia, títeres, payasos, inflables, pintacaritas, espacios artísticos y personajes infantiles. Los Pirulos serán uno de los principales atractivos, con dos presentaciones durante la jornada.

Fecha: Domingo 18 de octubre.

Lugar: Museo de los Niños, Teatro Auditorio Nacional, San José.

Hora: Actividades desde las 10 a. m. Funciones de Los Pirulos a las 10 a. m. y 4 p. m.

Entradas: ₡12.500 por persona, disponibles en eTicket.

Concierto de Un Rojo en la Plaza de la Cultura

La banda costarricense Un Rojo ofrecerá una presentación que combinará reggae, rock, ska y ritmos latinos. Con más de dos décadas de trayectoria, la agrupación también destaca por sus mensajes de igualdad, conciencia social y esperanza, así como por reivindicar las raíces afrodescendientes presentes en la cultura musical nacional.

Fecha: Mañana

Lugar: Plaza de la Cultura, San José.

Hora: De 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Entradas: Consultas y disponibilidad mediante el correo [email protected].

Concierto en vivo de Humbe

Foto: Redes sociales

El cantante mexicano Humbe llegará al país como parte de su gira Dueño del Cielo Tour. Su presentación ofrecerá una noche de música pop, con canciones marcadas por letras emotivas y una propuesta sonora que ha conectado con sus seguidores.

Fecha: Mañana

Lugar: Anfiteatro Imperial, Parque Viva, La Guácima de Alajuela.

Hora: 8:00 p. m.

Entradas: Disponibles en eTicket.