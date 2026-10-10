Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Este fin de semana, Costa Rica tendrá una variada agenda de actividades para todos los gustos, desde festivales de anime, conciertos sinfónicos y encuentros con artistas internacionales, hasta propuestas culturales, ecológicas y recreativas para disfrutar en familia.

Entre las opciones destacan Manga Fest, el espectáculo Animé Filarmónico, el encuentro con el elenco de La Reina del Flow, una presentación de jazz en el Teatro Nacional y actividades gratuitas en Alajuela y Sarapiquí.

A continuación, le contamos dónde se realizarán, cuáles son sus horarios y cómo conseguir las entradas.

Manga Fest llega con anime y cosplay

Los seguidores de la cultura japonesa podrán disfrutar de dos días dedicados al manga, el anime y los videojuegos. El festival incluirá concursos y pasarelas de cosplay, karaoke de anime y torneos de videojuegos. Las entradas están a la venta en EventCR.

Fecha: Este fin de semana

Lugar: Antigua Aduana, San José

Hora: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Anime Filarmónico

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica, dirigida por Marvin Araya, presentará en vivo canciones de reconocidas series de anime. El repertorio incluye música de producciones como Dragon Ball, Pokémon, One Piece, Attack on Titan y Evangelion. Los boletos se obtienen en Publiticket.com.

Fecha: Este fin de semana

Lugar: Teatro Popular Melico Salazar, San José

Hora: 8:00 p. m. a 10:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

La Reina del Flow se reunirá con sus fans

Los seguidores de la serie colombiana podrán disfrutar de un espectáculo musical inspirado en sus personajes e historias, con la participación de integrantes del elenco y canciones que se popularizaron gracias a la producción. Las entradas se pueden consultar y comprar en Smarticket.net.

Fecha: Hoy

Lugar: Parque Viva, La Guácima de Alajuela

Hora: 7:00 p. m.

Alajuela celebrará el jazz en el Teatro Nacional

La Benemérita Banda Nacional de Alajuela presentará el concierto Jazz and Latin Jazz, como parte de la programación del Teatro Nacional. Entradas se pueden adquirir en el sitio oficial del Teatro Nacional.

Fecha: Hoy

Lugar: Teatro Nacional de Costa Rica, San José

Hora: De 7:00 p. m. a 9:00 p. m.

Ecofest ofrecerá naturaleza y diversión

Sarapiquí celebrará una jornada dedicada a la naturaleza, la cultura y el entretenimiento familiar. Entre las principales actividades destaca la observación de aves rapaces migratorias, una oportunidad para apreciar el paso de estas especies. La actividad será gratuita.

Fecha: Hoy

Lugar: Refugio Lapa Verde, Sarapiquí

Hora: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Alajuela tendrá festival para adultos mayores

El Festival de la Persona Adulta Mayor ofrecerá un espacio para compartir, aprender y disfrutar de actividades recreativas y culturales. La entrada al festival es gratuita. Para consultar sobre la inscripción se puede hacer por el número de teléfono 8634-0887.

Fecha: Hoy

Lugar: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela

Hora: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.