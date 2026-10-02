Agenda Extra-Cultural

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Este fin de semana llega cargado de opciones para salir de la rutina, con festivales gastronómicos, música, teatro, exposiciones y actividades para toda la familia.
La capital y sus alrededores tendrán una variada programación para quienes buscan aprovechar estos días de descanso.
Entre las propuestas destacan una fiesta dedicada al café en Heredia, la celebración de Oktoberfest en Pedregal, una noche de terror en Parque Diversiones, un festival gastronómico chino en Barrio Escalante y varias actividades culturales con entrada gratuita.
También habrá conciertos y funciones teatrales para completar la agenda.
La Feria del Café con Memoria Herediana 2026 reunirá a más de 30 expositores entre cafeterías, productores, artesanos y emprendimientos locales. También habrá mascaradas, cimarrona, marimba y presentaciones de grupos folclóricos. Acceso no tiene coste alguno
Fecha: Domingo 4 de octubre
Lugar: Campo Ferial La Perla, Heredia
Hora: 11:00 a. m. a 8:00 p. m.
El Oktoberfest Costa Rica celebrará su XIII edición con 16 conciertos, una amplia variedad de cervezas, gastronomía y actividades para compartir entre amigos y familia. Los boletos están disponibles mediante los canales oficiales del evento y plataformas de venta autorizadas.
Fecha: Del 2 al 4 de octubre
Lugar: Centro de Eventos Pedregal, Belén
Hora: Desde el mediodía
Parque Siniestro llevará la celebración de Halloween a Parque Diversiones con una Casa de Sustos, personajes de terror, pasacalles, leyendas, cine de horror, espacios para fotografías, música y atracciones.
Fecha: Sábado 3 de octubre
Lugar: Parque Diversiones
Hora: 2 p. m. a 10 p. m.
Entradas: Disponibles en la tiquetera oficial de Parque Diversiones.
El Festival Gastronómico Chino en Barrio Escalante reúne a 12 restaurantes que presentan platillos inspirados en la gastronomía asiática. La programación también incluye presentaciones de la Compañía de Arte de Anhui, artes marciales y actividades culturales. El festival cuenta con actividades culturales gratuitas.
Fecha: Hasta el domingo 4 de octubre
Lugar: Barrio Escalante
Hora: Según programación de cada actividad
La exposición “Trazos que hablan”, del Grupo Gafar, presentará sus obras en la Benemérita Biblioteca Nacional. La actividad también podrá seguirse mediante una transmisión en Facebook. La entrada es completamente gratuita.
Fecha: Viernes 2 de octubre
Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional
Hora: 4:00 p. m.
La obra “Bajo Terapia” presenta a tres parejas que se enfrentan a una dinámica que pondrá sus relaciones a prueba, entre conflictos, secretos y situaciones inesperadas. Los boletos disponibles mediante la boletería oficial de Teatro Espressivo.
Fecha: Viernes 2 y sábado 3 de octubre, 8 p. m. / Domingo 4 de octubre, 6 p. m.
Lugar: Teatro Espressivo, Momentum Pinares
Hora: 8:00 p. m. viernes y sábado / 6:00 p. m. domingo
Mario Garrido Chaves
[email protected]
Foto: Mauricio Aguilar