Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Este fin de semana llega cargado de opciones para salir de la rutina, con festivales gastronómicos, música, teatro, exposiciones y actividades para toda la familia.

La capital y sus alrededores tendrán una variada programación para quienes buscan aprovechar estos días de descanso.

Entre las propuestas destacan una fiesta dedicada al café en Heredia, la celebración de Oktoberfest en Pedregal, una noche de terror en Parque Diversiones, un festival gastronómico chino en Barrio Escalante y varias actividades culturales con entrada gratuita.

También habrá conciertos y funciones teatrales para completar la agenda.

El café toma Heredia con una fiesta llena de sabor

La Feria del Café con Memoria Herediana 2026 reunirá a más de 30 expositores entre cafeterías, productores, artesanos y emprendimientos locales. También habrá mascaradas, cimarrona, marimba y presentaciones de grupos folclóricos. Acceso no tiene coste alguno

Fecha: Domingo 4 de octubre

Lugar: Campo Ferial La Perla, Heredia

Hora: 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pedregal vivirá el Oktoberfest

El Oktoberfest Costa Rica celebrará su XIII edición con 16 conciertos, una amplia variedad de cervezas, gastronomía y actividades para compartir entre amigos y familia. Los boletos están disponibles mediante los canales oficiales del evento y plataformas de venta autorizadas.

Fecha: Del 2 al 4 de octubre

Lugar: Centro de Eventos Pedregal, Belén

Hora: Desde el mediodía



Parque Siniestro ofrecerá un día de terror

Parque Siniestro llevará la celebración de Halloween a Parque Diversiones con una Casa de Sustos, personajes de terror, pasacalles, leyendas, cine de horror, espacios para fotografías, música y atracciones.

Fecha: Sábado 3 de octubre

Lugar: Parque Diversiones

Hora: 2 p. m. a 10 p. m.

Entradas: Disponibles en la tiquetera oficial de Parque Diversiones.

Barrio Escalante se llena de sabores de China

El Festival Gastronómico Chino en Barrio Escalante reúne a 12 restaurantes que presentan platillos inspirados en la gastronomía asiática. La programación también incluye presentaciones de la Compañía de Arte de Anhui, artes marciales y actividades culturales. El festival cuenta con actividades culturales gratuitas.

Fecha: Hasta el domingo 4 de octubre

Lugar: Barrio Escalante

Hora: Según programación de cada actividad



El arte toma la palabra en “Trazos que hablan”

La exposición “Trazos que hablan”, del Grupo Gafar, presentará sus obras en la Benemérita Biblioteca Nacional. La actividad también podrá seguirse mediante una transmisión en Facebook. La entrada es completamente gratuita.

Fecha: Viernes 2 de octubre

Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional

Hora: 4:00 p. m.



Obra de teatro en pareja

La obra “Bajo Terapia” presenta a tres parejas que se enfrentan a una dinámica que pondrá sus relaciones a prueba, entre conflictos, secretos y situaciones inesperadas. Los boletos disponibles mediante la boletería oficial de Teatro Espressivo.

Fecha: Viernes 2 y sábado 3 de octubre, 8 p. m. / Domingo 4 de octubre, 6 p. m.

Lugar: Teatro Espressivo, Momentum Pinares

Hora: 8:00 p. m. viernes y sábado / 6:00 p. m. domingo

Mario Garrido Chaves

[email protected]

Foto: Mauricio Aguilar