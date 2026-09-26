Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El último fin de semana de setiembre llega con diferentes opciones para quienes buscan qué hacer en estos días. Gastronomía, arte, experiencias inmersivas y teatro forman parte de la agenda para este sábado 26 y domingo 27.

Entre las opciones destacan el Festival de gastronomía china en Barrio Escalante, la exposición Arte Público, la experiencia Glow Art Experience y la obra El Principito 2026. Hay alternativas gratuitas y otras con entrada, para disfrutar en familia, con amigos o simplemente darse una vuelta por San José.

Festival de gastronomía china

Barrio Escalante celebrará la gastronomía china con la participación de 12 restaurantes, que ofrecerán platos inspirados en la cocina Huaiyang. También habrá talleres gratuitos de papel cortado, caligrafía e historia china, con cupo limitado. Para participar en los talleres se debe reservar al 7281-0953.

Fecha: Del sábado 26 de setiembre al domingo 4 de octubre

Lugar: Barrio Escalante

Hora: Según el horario de cada restaurante

Entrada: Actividad gratuita; el consumo de alimentos se paga directamente en cada restaurante.

Arte Público

La Galería Áurea, en Barrio Escalante, inaugurará una exposición colectiva dedicada al patrimonio, los monumentos y las esculturas que forman parte de parques y espacios públicos del país. La muestra podrá visitarse gratuitamente.

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Lugar: Galería Áurea, Barrio Escalante

Hora: A partir de las 10:00 a. m.

Entrada: Gratis, no requiere compra de boleto.

Glow Art Experience

El Museo de los Niños mantiene esta experiencia inmersiva que combina luces, colores, tecnología y arte. La entrada se puede adquirir directamente en el Museo de los Niños.

Fecha: Sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Lugar: Museo de los Niños, San José

Hora: Según horario del museo

Entrada: ₡5.000 por persona. Menores de 6 meses entran gratis.

El Principito 2026

La obra basada en el reconocido personaje llegará al escenario de Teatro Espressivo este domingo. Las entradas pueden adquirirse por medio de los canales de venta de Teatro Espressivo.

Fecha: Domingo 27 de septiembre

Lugar: Teatro Espressivo

Hora: 8:00 p. m.

Entrada: ₡12.000 general y ₡9.000 para niños.