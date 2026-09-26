Agenda Extra-Cultural

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El último fin de semana de setiembre llega con diferentes opciones para quienes buscan qué hacer en estos días. Gastronomía, arte, experiencias inmersivas y teatro forman parte de la agenda para este sábado 26 y domingo 27.
Entre las opciones destacan el Festival de gastronomía china en Barrio Escalante, la exposición Arte Público, la experiencia Glow Art Experience y la obra El Principito 2026. Hay alternativas gratuitas y otras con entrada, para disfrutar en familia, con amigos o simplemente darse una vuelta por San José.
Barrio Escalante celebrará la gastronomía china con la participación de 12 restaurantes, que ofrecerán platos inspirados en la cocina Huaiyang. También habrá talleres gratuitos de papel cortado, caligrafía e historia china, con cupo limitado. Para participar en los talleres se debe reservar al 7281-0953.
Fecha: Del sábado 26 de setiembre al domingo 4 de octubre
Lugar: Barrio Escalante
Hora: Según el horario de cada restaurante
Entrada: Actividad gratuita; el consumo de alimentos se paga directamente en cada restaurante.
La Galería Áurea, en Barrio Escalante, inaugurará una exposición colectiva dedicada al patrimonio, los monumentos y las esculturas que forman parte de parques y espacios públicos del país. La muestra podrá visitarse gratuitamente.
Fecha: Sábado 26 de septiembre
Lugar: Galería Áurea, Barrio Escalante
Hora: A partir de las 10:00 a. m.
Entrada: Gratis, no requiere compra de boleto.
El Museo de los Niños mantiene esta experiencia inmersiva que combina luces, colores, tecnología y arte. La entrada se puede adquirir directamente en el Museo de los Niños.
Fecha: Sábado 26 y domingo 27 de septiembre
Lugar: Museo de los Niños, San José
Hora: Según horario del museo
Entrada: ₡5.000 por persona. Menores de 6 meses entran gratis.
La obra basada en el reconocido personaje llegará al escenario de Teatro Espressivo este domingo. Las entradas pueden adquirirse por medio de los canales de venta de Teatro Espressivo.
Fecha: Domingo 27 de septiembre
Lugar: Teatro Espressivo
Hora: 8:00 p. m.
Entrada: ₡12.000 general y ₡9.000 para niños.