Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Este fin de semana, Costa Rica contará con una variada agenda cultural para disfrutar en familia, con propuestas que incluyen música en vivo, teatro y espectáculos infantiles.

Las actividades se desarrollarán en distintos escenarios, desde el Teatro Nacional y el Melico Salazar hasta Parque Viva y Parque Diversiones.

Entre las opciones destacan la presentación sinfónica de Gandhi, el espectáculo de títeres y la celebración del Banda Fest 2026, que reunirá a 15 agrupaciones costarricenses.

También habrá espacio para el folclore, la cultura pop y las propuestas teatrales, con actividades para diferentes edades y gustos.

Recuadro: Espectáculo de títeres

El Centro Cultural de España presentará un espectáculo de títeres que invita a conocer el ciclo del agua y su importancia para la vida y la cultura del pueblo maleku. Entrada gratuita.

– Fecha: sábado 19 de setiembre

– Lugar: Centro Cultural de España

– Hora: 11:00 a. m.

Recuadro: Las hijas de Eva en comedia musical

El Teatro de la Zarzuela de Madrid llegará a Costa Rica con esta comedia musical ambientada en el Madrid de 1914. La obra combina humor y una historia sobre las mujeres que buscan abrirse camino en el mundo artístico. Boletos disponibles en Eticket.cr.

– Fecha: sábado 19 de setiembre

– Lugar: Teatro Nacional de Costa Rica

– Hora: 7:00 p. m.

Recuadro: Gandhi en concierto sinfónico

Gandhi se presentará junto con la Orquesta Universal para ofrecer un espectáculo que fusiona el rock de la agrupación con arreglos sinfónicos. Las entradas están disponibles en Eticket.cr.

– Fecha: sábado 19 de setiembre

– Lugar: Teatro Popular Melico Salazar

– Hora: 8:00 p. m.

Recuadro: Connecturday 2026

Los seguidores de los videojuegos y la cultura pop podrán disfrutar de la última jornada de Connecturday, un festival que reúne comunidades y figuras del entretenimiento. La organización ofrece entradas en connecturday.com.

Fecha: 19 y 20 de setiembre

Lugar: Centro de Convenciones

Hora: Todo el día

Recuadro: Festival Nacional Infantil de Folklore

El Teatro Popular Melico Salazar recibirá un encuentro dedicado a la promoción del arte y las tradiciones folclóricas entre la niñez costarricense. Las entradas se pueden adquirir mediante el número 8340-5832.

Fecha: Domingo 20 de setiembre

Lugar: Teatro Popular Melico Salazar

Hora: 4:00 p. m.

Recuadro: Banda Fest 2026 llega a Parque Diversiones

El talento musical y las tradiciones costarricenses serán protagonistas en el Parque Diversiones, con una jornada que reunirá a 15 bandas municipales. Las personas que deseen asistir pueden adquirir sus entradas en la boletería de parquediversiones.com.

Fecha: Domingo 20 de setiembre

Lugar: Parque Diversiones

Hora: 9:00 a. m. a 1:30 p. m.