Este octubre, Costa Rica vibrará con una variada oferta cultural y de entretenimiento para todos los públicos.

Los amantes de la música podrán disfrutar del enérgico concierto de Danny Ocean acompañado de Elena Rose, mientras que los seguidores de la música clásica tendrán una cita especial con la Orquesta Sinfónica Nacional. Para los más pequeños y fanáticos de Halloween, el Parque Diversiones ofrecerá shows especiales llenos de magia y misterio. Además, en Alajuela, se presentará el libro Cuentos en carreta, una obra que celebra las tradiciones boyeras del país. Una agenda completa que invita a vivir experiencias únicas y variadas durante este mes.

Concierto Danny Ocean y Elena Rose en vivo Danny Ocean llega al país con su Reflexa Tour 2025, prometiendo una noche llena de ritmo. El artista contará con la participación de Elena Rose. Entradas a la venta en eticket.cr. Fecha: 11 de octubre Lugar: Centro de Eventos Pedregal Hora: 7:30 p.m.

Gala lírica especial por 175 años de amistad La Orquesta Sinfónica Nacional celebrará los 175 años de amistad entre España y Costa Rica con una gala lírica especial, ofreciendo al público una experiencia musical de alto nivel. Fecha: 11 de octubre Lugar: Teatro Melico Salazar Hora: 10:30 a.m.

Halloween mágico para todos los pequeños Este mes de Halloween, el parque de atracciones más grande del país presenta el show de Harry Potter y el Show de Thriller. Entradas disponibles en tiquetera.parquediversiones.com. Fecha: 11 y 12 de octubre Lugar: Parque Diversiones Hora: Todo el día