Agenda Extra-Cultural

Los actos cívicos, la música folclórica, los conciertos y las tradiciones guanacastecas marcarán la celebración del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya con actividades este fin de semana.

Durante ambos días, Nicoya será sede de una amplia programación que incluirá ferias de emprendedores, desfiles, marimbas, espectáculos culturales y presentaciones de reconocidas agrupaciones nacionales e internacionales.



Actos cívicos por la Anexión

La celebración iniciará con los tradicionales actos protocolarios que conmemoran uno de los hechos históricos más importantes del país, incluyendo la Diana, el Acto Cívico, la ofrenda floral, la Sesión Solemne del Concejo Municipal y el Concejo de Gobierno.

Fecha: Hoy

Lugar: Liceo de Nicoya y Monumento de la Anexión

Hora: Desde las 5:00 a.m.

Música y baile para cerrar la celebración

La programación del domingo incluirá conciertos, marimbas y música bailable con varias agrupaciones nacionales. Además de comida y bebidas típicas.

Fecha: 26 de julio

Lugar: Tarima NECOC

Hora: Desde las 5:00 p.m.

Feria de emprendedores y artesanías

Podrán recorrer una feria con emprendimientos locales, exhibiciones de pintura y cerámica. Además del bulevar nicoyano.

Fecha: 25 y 26 de julio

Lugar: Parque Recaredo Briceño – Bulevar del Bicentenario

Hora: Desde las 10:00 a.m.

Marimbas y cimarronas recorrerán Nicoya

Las calles del centro se llenarán de música tradicional con presentaciones de marimbas, desfiles de payasos y cimarronas durante ambos días de celebración.

Fecha: 25 y 26 de julio

Lugar: Calles del centro de Nicoya

Hora: Desde las 3:00 p.m.

Los Ajenos encabezan el cierre del domingo

El segundo día contará con espectáculos folclóricos y el concierto de Los Ajenos, acompañado por otras agrupaciones musicales y de marimba.

Fecha: 26 de julio

Lugar: Tarima Principal

Hora: Desde las 5:00 p.m.



Doce horas continuas de baile

La Tarima NECOC ofrecerá una maratón musical con marimbas y agrupaciones nacionales para quienes quieran bailar durante toda la tarde.

Fecha: Hoy

Lugar: Tarima NECOC

Hora: Desde las 2:00 p.m.



Tradición taurina en San Blas

El Campo Ferial San Blas albergará el tradicional tope de toros con payasos y cimarrona, además de montaderas gratuitas dedicadas al pueblo nicoyano.

Fecha: 25 y 26 de julio

Lugar: Campo Ferial San Blas

Hora: Tope: 1:00 p.m. y 3:00 p.m.