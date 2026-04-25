Agenda Extra-Cultural

Este fin de semana llega con una agenda cargada de actividades para quienes buscan opciones de entretenimiento dentro y fuera de la ciudad.

La programación incluye conciertos internacionales, presentaciones musicales, teatro y espectáculos para distintos públicos, convirtiéndose en una alternativa ideal para disfrutar en compañía.

Desde grandes escenarios hasta espacios más íntimos, la oferta combina ritmos populares, propuestas escénicas y espectáculos culturales que invitan a salir de la rutina y aprovechar el fin de semana.

Miguel Bosé en concierto

El cantante español, Miguel Bosé, regresa a los escenarios con un espectáculo que repasará sus grandes éxitos, en una noche pensada para sus seguidores.

El evento también se llevará a cabo en el Parque Viva. Entradas disponibles en Eticket.cr.

Fecha: 25 de abril

Lugar: Parque Viva

Hora: 7:00 p.m.

Ritmos latinos en escena

El Teatro de Bolsillo ofrecerá una noche cargada de música latinoamericana y baile, con presentaciones que incluyen salsa, merengue, bachata, cumbia y boleros, acompañados de un cuadro coreográfico. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro.

Fecha: 25 de abril

Lugar: Teatro de Bolsillo

Hora: 8:00 p.m.

Grupo Frontera en Costa Rica

Grupo Frontera llegará al país con un concierto de despecho que promete reunir a sus seguidores con un repertorio de éxitos que los ha posicionado en la escena musical. El espectáculo se realizará en el Parque Viva. Entradas disponibles en Eticket.cr.

Fecha: 26 de abril

Lugar: Parque Viva

Hora: 7:00 p.m.

Música orquestal en Los Santos

La Orquesta del SINEM de Los Santos brindará un concierto dirigido por Felipe Rivera, con un repertorio que incluye música de películas y piezas clásicas. La presentación será en la Iglesia Católica de Santa María de Dota. Entrada gratuita.

Fecha: 26 de abril

Lugar: Iglesia Católica de Santa María de Dota

Hora: 4:30 p.m.

Drama en el Vargas Calvo

La obra “La mujer y el esqueleto” llegará al popular Teatro Vargas Calvo, con una historia muy peculiar porque aborda conflictos familiares y emociones profundas en sus actores al igual que en su público.

Entradas disponibles en la boletería del teatro.

Fecha: 26 de abril

Lugar: Teatro Vargas Calvo

Hora: 5:00 p.m.

Teatro familiar con títeres

El Teatro Espressivo presentará “Frappé”, una historia de perros, pero en forma de títeres gigantes, una obra dirigida al público familiar que sigue la aventura de un perro doméstico que descubre un nuevo mundo.

Entradas disponibles en la boletería del teatro.

Fecha: 27 de abril

Lugar: Teatro Espressivo

Hora: 2:00 p.m.