Agenda Extra-Cultural

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Este fin de semana llega cargado de opciones para quienes buscan salir de la rutina y sumergirse en el mundo cultural.
La agenda reúne propuestas para todos los gustos, desde conciertos que reinventan sonidos conocidos hasta espectáculos escénicos y actividades pensadas para toda la familia. La música, el teatro, el cine y la literatura se mezclan en distintos espacios, convirtiendo a la ciudad en un punto de encuentro para el entretenimiento. Habrá festivales que conectan historias a través de la pantalla, ferias que celebran las letras y exposiciones.
Bacilos en versión filarmónica
Bacilos ofrecerá un concierto especial junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, donde reinterpretarán sus éxitos con arreglos sinfónicos. Canciones como “Caraluna”, “Mi primer millón” y “Tabaco y Chanel” sonarán en una versión renovada. Entradas a la venta en Publitckets.com.
Fecha: 18 de abril
Lugar: Parque Viva
Hora: 7:00 p.m.
Concierto Jessie & Joy
El dúo mexicano Jesse & Joy regresará al país con un concierto cargado de emoción como parte de su gira “El Despecho Tour”, una propuesta centrada en el amor, las rupturas y esas canciones que han marcado a varias generaciones. Entradas disponibles en Publitickets.com.
Fecha: 19 de abril
Lugar: Parque Viva
Hora: 7:00 p.m.
Alajuela se llena de letras
La Municipalidad de Alajuela, junto al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, organiza la Feria Literaria “El Héroe”, una actividad abierta a todo público que reunirá a más de 20 expositores, entre escritores y poetas. El encuentro busca reavivar tradiciones y cultura.
Fecha: 18 y 19 de abril
Lugar: Parque Central de Alajuela y Museo Histórico Cutlru
Hora: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Juegos en el Parque Diversiones
El Parque Diversiones se suma a las opciones del fin de semana con una agenda pensada para toda la familia, combinando sus atracciones tradicionales con actividades especiales para grandes y chicos. Habrá dinámicas, entretenimiento en distintas áreas y un ambiente ideal para disfrutar en grupo.
Fecha: 19 de abril
Lugar: Parque Diversiones
Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Arte hecho de letras en la Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional de Costa Rica presenta la exposición “Abra palabra Escribe”, de la artista Guadalupe Álvarez. La muestra, pensada especialmente para involucrar a públicos jóvenes, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Libro.
Fecha: Del 18 al 30 de abril
Lugar: Biblioteca Nacional de Costa Rica
Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Historias que conectan en el cine
El Festival Internacional de Cine Shorts Costa Rica llega a su cuarta edición bajo el lema “Historias que nos conectan”, el festival se prepara para presentar más de 75 producciones que han recorrido el mundo y que ahora aterrizan en la capital y otras zonas del país.
Fecha: 18 al 25 de abril
Lugar: CCM Cinemas (Rohrmoser, San Carlos y San Ramón)
Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
Primer Festival Iberoamericano
El primer Festival Iberoamérica Teatral reúne compañías de distintos países en escenarios como el Teatro Nacional, el Melico Salazar y espacios del complejo CENAC. Durante varios días la ciudad se convierte en un punto de encuentro para el teatro iberoamericano.
Fecha: 18 y 19 de abril
Lugar: Melico Salazar y Teatro Nacional
Hora: Todo el día