Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Este fin de semana llega cargado de opciones para quienes buscan salir de la rutina y sumergirse en el mundo cultural.

La agenda reúne propuestas para todos los gustos, desde conciertos que reinventan sonidos conocidos hasta espectáculos escénicos y actividades pensadas para toda la familia. La música, el teatro, el cine y la literatura se mezclan en distintos espacios, convirtiendo a la ciudad en un punto de encuentro para el entretenimiento. Habrá festivales que conectan historias a través de la pantalla, ferias que celebran las letras y exposiciones.

Bacilos en versión filarmónica

Bacilos ofrecerá un concierto especial junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, donde reinterpretarán sus éxitos con arreglos sinfónicos. Canciones como “Caraluna”, “Mi primer millón” y “Tabaco y Chanel” sonarán en una versión renovada. Entradas a la venta en Publitckets.com.

Fecha: 18 de abril

Lugar: Parque Viva

Hora: 7:00 p.m.

Concierto Jessie & Joy

El dúo mexicano Jesse & Joy regresará al país con un concierto cargado de emoción como parte de su gira “El Despecho Tour”, una propuesta centrada en el amor, las rupturas y esas canciones que han marcado a varias generaciones. Entradas disponibles en Publitickets.com.

Fecha: 19 de abril

Lugar: Parque Viva

Hora: 7:00 p.m.

Alajuela se llena de letras

La Municipalidad de Alajuela, junto al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, organiza la Feria Literaria “El Héroe”, una actividad abierta a todo público que reunirá a más de 20 expositores, entre escritores y poetas. El encuentro busca reavivar tradiciones y cultura.

Fecha: 18 y 19 de abril

Lugar: Parque Central de Alajuela y Museo Histórico Cutlru

Hora: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Juegos en el Parque Diversiones

El Parque Diversiones se suma a las opciones del fin de semana con una agenda pensada para toda la familia, combinando sus atracciones tradicionales con actividades especiales para grandes y chicos. Habrá dinámicas, entretenimiento en distintas áreas y un ambiente ideal para disfrutar en grupo.

Fecha: 19 de abril

Lugar: Parque Diversiones

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Arte hecho de letras en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de Costa Rica presenta la exposición “Abra palabra Escribe”, de la artista Guadalupe Álvarez. La muestra, pensada especialmente para involucrar a públicos jóvenes, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Libro.

Fecha: Del 18 al 30 de abril

Lugar: Biblioteca Nacional de Costa Rica

Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Historias que conectan en el cine

El Festival Internacional de Cine Shorts Costa Rica llega a su cuarta edición bajo el lema “Historias que nos conectan”, el festival se prepara para presentar más de 75 producciones que han recorrido el mundo y que ahora aterrizan en la capital y otras zonas del país.

Fecha: 18 al 25 de abril

Lugar: CCM Cinemas (Rohrmoser, San Carlos y San Ramón)

Hora: 7:30 p.m. a 9:00 p.m.

Primer Festival Iberoamericano

El primer Festival Iberoamérica Teatral reúne compañías de distintos países en escenarios como el Teatro Nacional, el Melico Salazar y espacios del complejo CENAC. Durante varios días la ciudad se convierte en un punto de encuentro para el teatro iberoamericano.

Fecha: 18 y 19 de abril

Lugar: Melico Salazar y Teatro Nacional

Hora: Todo el día