Este fin de semana, Costa Rica se llena de una variada oferta cultural y musical que promete satisfacer todos los gustos y edades.

Desde conciertos innovadores que fusionan géneros musicales y generaciones, hasta festivales tradicionales y espectáculos diseñados para toda la familia, la agenda está repleta de opciones para disfrutar.

Los eventos se llevarán a cabo en distintos escenarios del país, incluyendo teatros, centros de eventos y espacios al aire libre, brindando una experiencia diversa y accesible para el público.

Además, se suman actividades que celebran y reconocen a distintos grupos sociales, como la Semana de las Personas Adultas Mayores, con una programación cultural especial.

Esta combinación de propuestas crea un ambiente festivo y enriquecedor, ideal para compartir momentos especiales con familiares y amigos, mientras se aprecian diferentes expresiones artísticas y tradiciones.

Sin duda, un fin de semana imperdible para quienes buscan entretenimiento y cultura en un solo lugar.