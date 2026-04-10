Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Este fin de semana llega con una agenda variada para todos los gustos.

Desde encuentros con invitados internacionales en convenciones, festivales urbanos que llenan la ciudad de arte y música, hasta propuestas escénicas como obras de teatro y conciertos. La oferta cultural se extiende por varios puntos, permitiendo a las personas disfrutar de espacios abiertos, escenarios y espectáculos pensados para diferentes públicos.

A esto se suman también las actividades conmemorativas del 11 de abril, que incluyen actos cívicos, desfiles y tradiciones..

11 de abril: conmemoración con desfiles y tradición

En la conmemoración de la gesta de Juan Santamaría en la Batalla de Rivas, se desarrollará una agenda especial en la provincia. Las actividades inician con el acto cívico oficial a las 7:00 a.m., a las 7:30 a.m. se realizarán desfiles de 39 delegaciones estudiantiles y a las 7:00p.m. se hará el tradicional Baile de la Polilla.

Día: sábado 11 de abril

Lugar: Parque Juan Santamaría

Hora: Todo el día

San José llena de cultura con el Transitarte

El festival de artístico Transitarte 2026 se llevará a cabo durante tres días en el corazón de la capital, con una programación continua que se extenderá a lo largo del fin de semana en puntos como el Parque Nacional, el Parque Morazán, el Parque España y el Centro Nacional de la Cultura. Acceso libre y sin costo.

Día: 10 al 12 de abril

Lugar: San José

Hora: Todo el día

Encuentro teatral entre lo humano y lo eterno

Para los amantes del séptimo arte, la obra de teatro “La mujer y el esqueleto” tendrá funciones en horario nocturno, de 8:00 a 10:00 p. m. El valor de la entrada es de ¢8.000 para público general y ¢5.500 para estudiantes y personas adultas mayores.

Los boletos están disponibles en la boletería del teatro.

Día: sábado 11 de abril

Lugar: Teatro Nacional

Hora: 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Ritmo urbano que enciende la noche con Ryan Castro

El cantante colombiano, Ryan Castro, uno de los nombres más destacados de la música urbana actual y conocido por éxitos que han sonado con fuerza en plataformas digitales, se presentará en Costa Rica. Con su estilo característico el artista promete una noche cargada de ritmo. Las entradas están a la venta en eticket.cr.

Día: domingo 12 de abril

Lugar: Parque Viva

Hora: 7:00 p.m.

Sin Bandera se reencuentra en Costa Rica

El dúo Sin Bandera, formado por Leonel García y Noel Schajris, se presentará en C.R. como parte de su “Escenas Tour”. Con temas como “Entra en mi vida”, el concierto repasará algunos de sus éxitos más conocidos, en una propuesta enfocada en la conexión emocional y el estilo romántico. Boletos disponibles en publitickets.com.

Día: sábado 11 de abril

Lugar: Parque Viva

Hora: 7:00 p.m.

Los Ángeles Azules encenderán La Sabana

De Iztapalapa hasta San José, Los Ángeles Azules se presentará en el país como parte del cierre del Transitarte 2026, llevando su característico estilo de cumbia que los ha posicionado como uno de los grupos más representativos del género en Latinoamérica. El evento será totalmente gratuito para todo el público.

Día: domingo 12 de abril

Lugar: La Sabana

Hora: 7:00 p.m.