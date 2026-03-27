Agenda Extra-Cultural

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Este fin de semana, la agenda se llena de actividades para todos los gustos, desde conciertos de grandes artistas internacionales hasta propuestas culturales y religiosas que invitan a salir y disfrutar de la ciudad.

La oferta combina música en vivo, festivales, arte y tradiciones que se distribuyen en distintos puntos, generando opciones tanto gratuitas como de pago.

A lo largo de estos días, el país se convierte en un punto de encuentro entre el entretenimiento y la cultura, con eventos que van desde espectáculos masivos hasta espacios más íntimos y reflexivos.

Esto debido a que a partir de este domingo 29 de marzo empezarán las celebraciones y actividades de Semana Santa.

Todas estas festividades religiosas darán inicio el domingo a las 9:30 a.m. con una jornada en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad llena de cultura y participación ciudadana reunidos por la fe.

Ritmos latinos de Fonseca

El cantante Fonseca será parte de la programación del Festival Internacional de las Artes, donde ofrecerá un concierto que combinará sus reconocidos éxitos con la energía de uno de los eventos culturales más importantes del país. Entrada sin costo.

Fecha: 27 de marzo

Lugar: La Sabana, tarima principal

Hora: 8:30p.m.

Días de energía rockera

Un festival musical enfocado en el rock y el metal se desarrollará con presentaciones de artistas internacionales con bandas nacionales y una programación que incluye un concierto previo y un evento principal. Entradas a la venta en passline.com.

Fecha: 28 y 29 de marzo

Lugar: Nebula Center, Heredia

Hora: 11:00 a.m.

Noche de baladas con Montaner

El reconocido cantante venezolano Ricardo Montaner ofrecerá concierto hoy en el país en donde reunirá a sus seguidores en una noche cargada de romanticismo y los grandes éxitos de toda su carrera. Entradas a la venta en eventcr.com.

Fecha: 27 de marzo

Lugar: Parque Viva, Alajuela

Hora: 6:00p.m.

Domingo de Ramos en la capital

Con el Domingo de Ramos inicia una de las tradiciones religiosas más significativas del país, una jornada que da paso a una semana marcada por actividades que combinan fe, cultura y participación comunitaria.

Fecha: 29 de marzo

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Soledad

Hora: 9:30 a.m.

Concierto de Ivy Queen

La popular artista puertorriqueña, Ivy Queen, visitará Costa Rica en el marco del FIA con un concierto que llevará su inconfundible estilo urbano a uno de los eventos culturales más importantes del país. Acceso sin costo alguno.

Fecha: 29 de marzo

Lugar: La Sabana, tarima principal

Hora: 8:00p.m.

Arte para todos los gustos

El arte gana su espacio en con tres exposiciones que combinan arte contemporáneo, propuestas personales e historia del ballet, ofreciendo una experiencia cultural variada y gratuita en San José. El acceso es completamente gratuito.

Fecha: 27, 28 y 29 de marzo

Lugar: Galería Nacional

Hora: 9:00a.m. a 5:00p.m.