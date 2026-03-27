Agenda Extra-Cultural

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Este fin de semana, la agenda se llena de actividades para todos los gustos, desde conciertos de grandes artistas internacionales hasta propuestas culturales y religiosas que invitan a salir y disfrutar de la ciudad.
La oferta combina música en vivo, festivales, arte y tradiciones que se distribuyen en distintos puntos, generando opciones tanto gratuitas como de pago.
A lo largo de estos días, el país se convierte en un punto de encuentro entre el entretenimiento y la cultura, con eventos que van desde espectáculos masivos hasta espacios más íntimos y reflexivos.
Esto debido a que a partir de este domingo 29 de marzo empezarán las celebraciones y actividades de Semana Santa.
Todas estas festividades religiosas darán inicio el domingo a las 9:30 a.m. con una jornada en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad llena de cultura y participación ciudadana reunidos por la fe.
Ritmos latinos de Fonseca
El cantante Fonseca será parte de la programación del Festival Internacional de las Artes, donde ofrecerá un concierto que combinará sus reconocidos éxitos con la energía de uno de los eventos culturales más importantes del país. Entrada sin costo.
Fecha: 27 de marzo
Lugar: La Sabana, tarima principal
Hora: 8:30p.m.
Días de energía rockera
Un festival musical enfocado en el rock y el metal se desarrollará con presentaciones de artistas internacionales con bandas nacionales y una programación que incluye un concierto previo y un evento principal. Entradas a la venta en passline.com.
Fecha: 28 y 29 de marzo
Lugar: Nebula Center, Heredia
Hora: 11:00 a.m.
Noche de baladas con Montaner
El reconocido cantante venezolano Ricardo Montaner ofrecerá concierto hoy en el país en donde reunirá a sus seguidores en una noche cargada de romanticismo y los grandes éxitos de toda su carrera. Entradas a la venta en eventcr.com.
Fecha: 27 de marzo
Lugar: Parque Viva, Alajuela
Hora: 6:00p.m.
Domingo de Ramos en la capital
Con el Domingo de Ramos inicia una de las tradiciones religiosas más significativas del país, una jornada que da paso a una semana marcada por actividades que combinan fe, cultura y participación comunitaria.
Fecha: 29 de marzo
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Soledad
Hora: 9:30 a.m.
Concierto de Ivy Queen
La popular artista puertorriqueña, Ivy Queen, visitará Costa Rica en el marco del FIA con un concierto que llevará su inconfundible estilo urbano a uno de los eventos culturales más importantes del país. Acceso sin costo alguno.
Fecha: 29 de marzo
Lugar: La Sabana, tarima principal
Hora: 8:00p.m.
Arte para todos los gustos
El arte gana su espacio en con tres exposiciones que combinan arte contemporáneo, propuestas personales e historia del ballet, ofreciendo una experiencia cultural variada y gratuita en San José. El acceso es completamente gratuito.
Fecha: 27, 28 y 29 de marzo
Lugar: Galería Nacional
Hora: 9:00a.m. a 5:00p.m.