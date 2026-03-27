Agenda del FIA: ¿Qué hacer este viernes?

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El Festival Internacional de las Artes 2026 continúa este viernes 27 de marzo con una agenda cargada de actividades para todos los públicos, que van desde exposiciones y teatro hasta conciertos y talleres en distintos puntos del país, principalmente en La Sabana y el centro de San José.
Desde horas de la mañana, el público podrá disfrutar de propuestas culturales nacionales e internacionales que convierten a la capital en un epicentro artístico.
11:00 a.m. – 4:00 p.m. | Bosque, Zona Infantil La Sabana
Bibliobús SINABI (Literatura – Costa Rica)
12:00 p.m. | Teatro Popular Melico Salazar
Parásitos: La imprevista mutación de los espacios – Omar Argentino y Romina Coccio (Teatro – México)
1:00 p.m. – 6:00 p.m. | Casa del Cuño
Exposición “Documentos textiles de resistencia y abrigo” – Elena Martínez Bolio (Artes visuales – México)
1:00 p.m. – 5:00 p.m. | Taller Nacional de Danza
Al relente – Mari Paula Ferreira (Taller de danza – Brasil, dirigido a mujeres no profesionales)
2:00 p.m. – 8:30 p.m. | Antigua Aduana
Pasarelas Semana de la Moda Costa Rica (Moda)
3:00 p.m. – 4:00 p.m. | Galería Dinorah Bolandi, TPMS
Jazz para jóvenes ejecutantes – Adrián Oropeza (Taller – México, dirigido a jóvenes instrumentistas)
5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Casa del Cuño
Happening “Hermanados en Costa Rica y México” – Elena Martínez Bolio (Artes visuales)
5:30 p.m. | Tarima Conexiones, La Sabana
Palusanto (Música – Costa Rica)
5:30 p.m. | Museo de Arte Costarricense
Presentación del libro “Episodios de la Revolución Mexicana” – Dr. Tomás Federico Arias y Dr. Alexander Sánchez (Literatura)
6:00 p.m. | Museo Calderón Guardia
Presentación del libro “Investigar modos de investigar un libro” – Ana Lucía Piñán y Josefina Zuain (Literatura – México/Argentina)
6:30 p.m., 8:00 p.m. y 10:00 p.m. | Alrededores de La Sabana
Truck – Bridgman Packer Dance (Danza – EE. UU.)
7:00 p.m. | Teatro Popular Melico Salazar
Algodón de azúcar – Dir. Gabriela Ochoa (Teatro – México)
7:00 p.m. | Centro de Cine, Sala Gómez Miralles
Volveréis (Cine – España/Francia, cupo limitado)
7:00 p.m. | Tarima Conexiones, La Sabana
Concierto musical de jazz – Adrián Oropeza (Música – México)
8:00 p.m. | Teatro Nacional de Costa Rica, Sala Principal
Orquesta Sinfónica Nacional – Temporada 2026 (Música)
8:30 p.m. | Tarima Principal, La Sabana
Fonseca (Música – Colombia)
Exposiciones disponibles durante el día:
8:00 a.m. – 5:00 p.m. | Instituto Cultural de México
Exposición “Llanero” – Demián Flores
10:00 a.m. – 4:00 p.m. | Jardín de Esculturas, Museo de Arte Costarricense
Exposición fotográfica “Mujeres por mujeres”
10:00 a.m. – 10:00 p.m. | Alrededores de La Sabana
Exposición fotográfica de Mariana Yampolsky