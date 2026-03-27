Agenda del FIA: ¿Qué hacer este viernes?

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El Festival Internacional de las Artes 2026 continúa este viernes 27 de marzo con una agenda cargada de actividades para todos los públicos, que van desde exposiciones y teatro hasta conciertos y talleres en distintos puntos del país, principalmente en La Sabana y el centro de San José.

Desde horas de la mañana, el público podrá disfrutar de propuestas culturales nacionales e internacionales que convierten a la capital en un epicentro artístico.

Actividades destacadas del viernes 27 de marzo:

11:00 a.m. – 4:00 p.m. | Bosque, Zona Infantil La Sabana

Bibliobús SINABI (Literatura – Costa Rica)

12:00 p.m. | Teatro Popular Melico Salazar

Parásitos: La imprevista mutación de los espacios – Omar Argentino y Romina Coccio (Teatro – México)

1:00 p.m. – 6:00 p.m. | Casa del Cuño

Exposición “Documentos textiles de resistencia y abrigo” – Elena Martínez Bolio (Artes visuales – México)

1:00 p.m. – 5:00 p.m. | Taller Nacional de Danza

FIA 2026

Al relente – Mari Paula Ferreira (Taller de danza – Brasil, dirigido a mujeres no profesionales)

2:00 p.m. – 8:30 p.m. | Antigua Aduana

Pasarelas Semana de la Moda Costa Rica (Moda)

3:00 p.m. – 4:00 p.m. | Galería Dinorah Bolandi, TPMS

Jazz para jóvenes ejecutantes – Adrián Oropeza (Taller – México, dirigido a jóvenes instrumentistas)

5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Casa del Cuño

Happening “Hermanados en Costa Rica y México” – Elena Martínez Bolio (Artes visuales)

5:30 p.m. | Tarima Conexiones, La Sabana

Palusanto (Música – Costa Rica)

5:30 p.m. | Museo de Arte Costarricense

Presentación del libro “Episodios de la Revolución Mexicana” – Dr. Tomás Federico Arias y Dr. Alexander Sánchez (Literatura)

6:00 p.m. | Museo Calderón Guardia

Presentación del libro “Investigar modos de investigar un libro” – Ana Lucía Piñán y Josefina Zuain (Literatura – México/Argentina)

6:30 p.m., 8:00 p.m. y 10:00 p.m. | Alrededores de La Sabana

Truck – Bridgman Packer Dance (Danza – EE. UU.)

7:00 p.m. | Teatro Popular Melico Salazar

Algodón de azúcar – Dir. Gabriela Ochoa (Teatro – México)

7:00 p.m. | Centro de Cine, Sala Gómez Miralles

Volveréis (Cine – España/Francia, cupo limitado)

7:00 p.m. | Tarima Conexiones, La Sabana

Concierto musical de jazz – Adrián Oropeza (Música – México)

8:00 p.m. | Teatro Nacional de Costa Rica, Sala Principal

Orquesta Sinfónica Nacional – Temporada 2026 (Música)

8:30 p.m. | Tarima Principal, La Sabana

Fonseca (Música – Colombia)

Exposiciones disponibles durante el día:

8:00 a.m. – 5:00 p.m. | Instituto Cultural de México

Exposición “Llanero” – Demián Flores

10:00 a.m. – 4:00 p.m. | Jardín de Esculturas, Museo de Arte Costarricense

Exposición fotográfica “Mujeres por mujeres”

10:00 a.m. – 10:00 p.m. | Alrededores de La Sabana

Exposición fotográfica de Mariana Yampolsky