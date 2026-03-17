Las calles del centro de San José volverán a llenarse de fervor, identidad y tradición durante la Semana Santa, gracias a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y Juventud, el Teatro Popular Melico Salazar, la Municipalidad de San José y la Catedral Metropolitana.

Esta articulación permitirá que las tradicionales procesiones se transformen en una experiencia cultural integral, en la que el arte, la fe y la memoria colectiva se unen para fortalecer el sentido de comunidad.

Como parte de la iniciativa, actores, diseñadores, técnicos, gestores culturales y la Banda Nacional de San José darán vida a representaciones escénicas que acompañarán momentos emblemáticos como la procesión del Encuentro y el Santo Entierro.

Las puestas en escena estarán lideradas por el Teatro Popular Melico Salazar, con la participación del Taller Nacional de Teatro, integrando formación artística y tradición en un mismo espacio. Además, aunque el epicentro será la capital, el Ministerio de Cultura desplegará actividades en todo el país, con las Bandas Nacionales de Concierto llevando música y tradición a distintas comunidades.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó la importancia de estas actividades al señalar que la cultura también permite preservar la espiritualidad y fortalecer la identidad colectiva de la nación.

Las actividades se desarrollarán del 28 de marzo al 5 de abril, con recorridos que conectarán la Catedral Metropolitana con distintas parroquias del cantón central, consolidando a San José como un punto clave de encuentro cultural durante esta temporada.

Itinerario completo de actividades: