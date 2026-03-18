Agenda de Semana Santa: Horarios, días y recorridos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las calles del centro de la capital volverán a convertirse en escenario de tradición, cultura y fe durante la Semana Mayor, en una propuesta que busca reunir a la ciudadanía en torno a sus raíces y expresiones más representativas.

Gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Cultura y Juventud, el Teatro Popular Melico Salazar, la Municipalidad de

San José y la Catedral Metropolitana, las tradicionales procesiones darán un paso más allá al incorporar elementos artísticos que enriquecerán la experiencia de los asistentes.

Actores, músicos y diversos profesionales del ámbito cultural serán los encargados de dar vida a representaciones escénicas que acompañarán los momentos más emblemáticos de esta semana, en una agenda que se extenderá del 27 de marzo al 5 de abril y que también tendrá alcance en distintas comunidades del país.