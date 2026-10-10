Aficionados molestos provocan suspensión de partido en España

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

(AFP). El partido de la octava fecha de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club fue suspendido este sábado tras el lanzamiento de objetos por los aficionados rayistas en protesta contra su presidente Raúl Martín Presa.

El partido, el primero disputado en el estadio de Vallecas esta temporada, sufrió una primera interrupción a los 13 minutos de juego por el lanzamiento de aviones de papel, pequeñas pelotas de goma y otros objetos.

Reanudado el encuentro, volvió a pararse por la misma razón y el árbitro decidió mandar a los jugadores al vestuario.

Tras la vuelta de los equipos al campo para reanudar el juego, los aficionados volvieron a tirar objetos hasta que el árbitro decidió suspender el encuentro con el resultado de 0-0 en el marcador.

LaLiga tendrá ahora que decidir fecha y hora para la reanudación de este encuentro.

Los aficionados y jugadores del Rayo Vallecano han protestado en varias ocasiones por la manera en que el presidente Raúl Martín Presa está gestionando el club madrileño, así como el estado de su estadio.

La agrupación de seguidores del equipo expresó su posición a través de esta carta:

El Rayo tuvo que jugar sus tres anteriores partidos de LaLiga como local en el vecino estadio de Butarque, en la localidad de Leganés, después de que las autoridades regionales madrileñas cerraran el suyo por “graves carencias” en materia de seguridad.

El gobierno regional madrileño autorizó de nuevo la celebración de partidos en el estadio de Vallecas el 15 de septiembre pasado tras unas reparaciones de urgencia para mejorar la seguridad.