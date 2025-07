Saprissa dio a conocer su nueva camiseta y desató una locura absoluta entre sus aficionados. En un evento con caravana, música, cánticos y cientos de aficionados, el Monstruo Morado celebró su 90 aniversario, donde el plato fuerte fue la presentación de la nueva piel que vestirá el equipo en la temporada 2025–2026.

Las camisetas, en tonos morado y dorado, y la otra con un patrón personalizado que evoca mosaicos clásicos, fue del total agrado de los aficionados, quienes desde muy temprano formaron largas filas en el Mall Lincoln Plaza, donde Saprissa cuenta con una de sus tiendas oficiales.

La locura fue tal que un aficionado pagó ¢1.300.000 en varias camisetas. Por seguridad, pidió que no se revelara su información personal, aunque sí compartió los motivos detrás de su compra.



Fiesta por 90° aniversario inició en Fuente de la Hispanidad.

Primero, confesó ser saprissista desde la cuna y no quiso quedarse sin la nueva piel del monstruo. Luego explicó que ese monto no fue destinado únicamente para él y que no las compró para revenderlas, sino que eran encargos de amigos cercanos que no pudieron asistir personalmente a Lincoln Plaza.

El aficionado aseguró que el dinero no fue problema, ya que todos los encargos estaban previamente pagados, lo que le permitió hacer la compra sin inconvenientes.

Pero no fue el único. Muchos saprissistas más también hicieron fila, no con el mismo gasto, pero sí con el mismo amor. Todos querían ver al Saprissa jugar con su nueva camiseta, y su esfuerzo demuestra la pasión que sienten por el equipo.



Hasta los más pequeños fueron parte de la celebración.

Ambas camisetas cuentan con diferentes versiones, lo que hace que su precio varíe. Por ejemplo, está la versión de jugador, con un precio de ¢ 44.990, y la versión para aficionados, que cuesta ¢ 19.990.

Esta nueva indumentaria fue un rotundo éxito desde su lanzamiento en preventa, donde el club logró vender más de 1.200 unidades, demostrando una vez más la fidelidad incondicional de la afición morada.



Ricardo Cordero

“Llegué a las 8:00 a.m. y estuve dos horas haciendo fila. Compré tres en total: una para mi papá, otra para mi hermano y otra para mi hermana. La camisa está muy hermosa, vale la pena. Me gustó mucho el escudo, en honor al equipo de aquellos años”.