El Deportivo Saprissa anunció que el 14 de setiembre celebrará la Carrera Nacional de Botargas, lo que molestó a gran parte de su afición. Lo que ya ha sido una tradición en el estadio Ricardo Saprissa Aymá y genera muchas sonrisas es mal visto por los críticos.

Al mal momento del equipo, tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana y de la Copa de Campeones de la Concacaf, se le une perder el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense. Por eso los comentarios son muy variados.

Hay quienes piden que los jugadores la corran y otros que sean las botargas las que jueguen en lugar de los futbolistas.

Aquí varios de los comentarios expuestos en la página oficial del Saprissa:

China Araujo: Pongan al equipo a correr a ver si acaso.

Rodríguez Randy: Si, porque internacionalmente no se puede.

Hugo Rodríguez Araya: Más con ese hogar de ancianos.

Luis D Herrera: Pónganse serios… el equipo en crisis y en estas estupideces. Queremos resultados, que manera tan absurda de convocar gente al estadio.

Jose Pablo Arce: Mejor bajen salarios a ver si se muerden esos que no rinden.

Álvaro Dormus: Denle chance a una botarga de esas, al rato mete los goles que ese pana no hace.

Si el fútbol se tratará de no meter goles ese pana sería el mejor jugador del mundo.