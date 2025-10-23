Afición del Monstruo está dividida

Saprissa anunció la salida de su presidente Juan Carlos Rojas y al instante estallaron las redes sociales con cientos de comentarios. Así como hubo quienes agradecieron el tiempo dedicado a la casa morada, durante 14 años, otros toman a bien que Rojas se vaya.

Uno de los principales reclamos a la dirigencia es la falta de proyección del equipo a nivel internacional. A eso se le suma que su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense, por dos años consecutivos y de manera invicta, lograra la Copa Centroamericana de la Concacaf. En la actualidad los manudos están en semifinales, mientras que los tibaseños salieron de esta competición en fase de grupos.

De las redes sociales oficiales del equipo morado rescatamos varios comentarios. Josef Navarro es duro al criticar que mucho se prometió, pero no se llegó a concretar. “Sigo esperando el famoso plan 20/20 del que tanto habló en Zona Técnica, allá a comienzos de la década 2010.

Donde hablaba de que una vez pagadas las deudas en 5 años Saprissa podría invertir hasta $3 millones en la planilla, ligas menores y etc”.

Marco Morales Hidalgo analiza que “en lo nacional no hay queja, pero lo internacional fue vergonzoso. Los ciclos terminan y pues ya este desde hace un año se acabó”.

Por su parte Carlos Chinchilla es muy ácido al indicar “gracias por entregarle las llaves a (Sergio) Gila y secuestrar al equipo y lo hundiera a más no poder. Debería de largarse por la puerta de atrás”.

Otros aficionados aseguran que son mas los que deben irse de la casa morada. “Debería de llevarse a ese poco de rocos (Óscar) Duarte, (Deyver) Vega, Ariel (Rodríguez), (Kendall) Waston, (Pablo) Arboine, Jefferson (Brenes), Fidel (Escobar) y (David) Guzmán”, comentó Víctor Carrillo.