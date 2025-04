Quitar al técnico Vladimir Quesada del equipo Sub 15 y ponerle en un nuevo puesto, Encargado de Mejora Individual del Jugador (tecnificación), tiene muy molestos a los aficionados del Deportivo Saprissa.

Quesada se había quejado de la falta de condiciones como no tener un médico y un fisioterapeuta para las divisiones menores, por lo que decidieron dejarlo fuera de la Sub 15. Ante esto, la afición se pronunció en redes sociales y la mayoría exige que se vayan del equipo el Gerente Deportivo, Sergio Gila y el director de Ligas Menores, Luis Tornadijo, ambos españoles.

Sergio Gila junto a Paulo Wanchope.

Aquí algunos comentarios:

Oriana Víquez Lynch: Que se vayan los españoles que en nada han contribuido al equipo.

Daniel Rueda: ¿Y Tornadijo? ¿Y Gila? Nadie los quiere. ¿Por qué insisten en retener a esos colaboradores? Esa gente solo ha traído división. Piensen en el club, jugadores y afición.

Los dos españoles son cuestionados.

Álvaro Vargas Facio: Saquen a esos españoles y pongan gente de la casa, no sean tan necios con insistir en esa gente, que viene a llevarse la plata.

Luis Ulloa: De verdad ya todo morado está cansado de horizonte nublado. Deberían renunciar o despedir a los españoles y de paso todo horizonte morado irse lejos, pero muy lejos. Han sido un fiasco.

Fabián Vega: Se inventan un puesto y le pasan por encima a una leyenda solo por defender a un español.

César Ramírez: Mae qué tendrán esos españoles que tienen cegados a la directiva. ¡Es increíble!

A Vladimir Quesada le quitaron la Sub 15

Pedro Pablo Ventura: ¿Ese Tornadijo qué carajos hace en Saprissa? Estamos y vamos igual que La Liga, desechando el ADN por culpa de unos españoles que ni fu ni fa, que en cualquier momento se van y ni les interesa cómo quedó el equipo.

Lorena Ramírez Flores: Lo que tienen que hacer es echar a los españoles no reubicar a Vladimir, él no es el problema. De verdad qué mal que están, por eso estamos como estamos, solo quieren sacarle plata al equipo y no invertir en él. Ojalá y la afición se haga sentir en las finanzas.

Luis Araya: ¿Y no es mejor ponerlo como coordinador de Liga menor? Con la experiencia y educación que tiene es lo mejor para formar jóvenes. En vez de tener un español que no ha ganado nada.

Olman Pérez: La verdad quien tiene que irse ese español y Gila nada aportan solo problemas. No sé qué le pasa a esa junta directiva, le pasó a la Liga, sacaron a todas las figuras y perdieron identidad. ¿Será que esos españoles eso es lo que quieren?

Luis Tornadijo, encargado de las divisiones menores del Saprissa.

Maikel Sánchez: Vergüenza es lo que dan todos esos españoles y lamentable que nadie en esa junta pueda ver lo que se nota a todas luces. Vamos cometiendo los mismos errores del equipo de la acera del frente.

Josué Chinchilla Ugalde: Debería de despedir al español, le debe respeto más bien a Vladimir.