La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que el contratista encargado de las obras en el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós (ADOQ) realizará mejoras en la pista debido a problemas de calidad detectados.

Los trabajos se llevarán a cabo de noche para asegurar que el aeropuerto mantenga sus operaciones con normalidad.

El contratista debe corregir algunos tramos del pavimento de la pista que no cumplen con los estándares, esto por el resultado de las recomendaciones emitidas por la empresa encargada de verificar la calidad de los trabajos.

El aeropuerto operará con normalidad, ya que las obras se ejecutarán siguiendo los estándares de seguridad operacional establecidos y en horarios que no interfieren con la jornada diurna.

Detalles de las obras

Los trabajos iniciaron el 16 de octubre de 2025 y tienen un plazo establecido de 15 días.

En horario nocturno, de 9:00 p.m a 6:00 a.m.

Los gastos de estas labores de mejoramiento correrán por cuenta del contratista.

Se implementarán las medidas necesarias de control, limpieza y seguridad operacional, de acuerdo con el plan de construcción aprobado.

Por su parte, la recepción final de las obras está sujeta a la verificación estricta del cumplimiento de los niveles de desempeño establecidos. Además, se requerirá un resultado satisfactorio de las mediciones de Clasificación de Pavimentos (PCR) posteriores a la finalización de los trabajos.