Personas afectadas por decisiones de inversión del BCR SAFI, en la compra del Parque Empresarial del Pacífico, se manifestaron en la entrada de la Asamblea Legislativa durante este jueves.

La mayoría de los afectados son adultos mayores. (Foto: Jorge Castillo)

Las diputadas Priscilla Vindas y Vanessa Castro atendieron a los manifestantes.

“Estamos hablando de costarricenses, sobre todo, la preocupación es con los adultos mayores que hicieron una inversión, sintiendo que los fondos tenían un respaldo. Lo que han sufrido es una situación de desventaja y han perdido sus dineros. Ellos tienen derecho a ser oídos y a que se les ponga la atención necesaria y desde aquí, en la Asamblea Legislativa, así como lo hemos hecho con otros grupos que han sufrido situaciones similares, nuestro respaldo para lograr esclarecer al máximo los hechos”, indicó Castro.

Los inversionista reclaman la falta de transparencia y respuestas por parte de la gerencia de la SAFI con respecto al accionar para reducir la afectación en los fondos invertidos, al igual que les piden acatar con las disposiciones de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la cual ordenó cubrir los $70 millones de la compra del inmueble.

Manifestantes le piden apoyo a la Asamblea. (Foto: Jorge Castillo)

En primera instancia, el BCR apeló la orden emitida, aunque el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), declaró sin lugar el recurso presentado por el Banco y la SAFI.

Posterior al fallo del Conassif, el Banco comunicó que iba a llevar la situación a los Tribunales de Justicia.