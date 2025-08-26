Una emergencia por posible exposición a químicos movilizó este martes a la Cruz Roja Costarricense hasta la Escuela de San Gerardo, en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, donde al menos 30 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo resultaron afectadas por un fuerte olor que, según versiones preliminares, provendría de una piñera cercana.

Los pacientes presentaron náuseas, irritación ocular y, en dos casos, complicaciones respiratorias que requirieron atención prioritaria. La Cruz Roja desplegó múltiples recursos, incluyendo un vehículo operativo y seis unidades de soporte básico.

Hasta el momento, cinco personas fueron trasladadas en condición urgente a la clínica de Puerto Viejo, mientras el resto recibió atención en el sitio. Las autoridades coordinan con Salud y Bomberos para determinar el origen del químico y prevenir nuevos incidentes.