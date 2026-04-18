Afectación a derechos por falta de magistrados suplentes

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La Sala Constitucional advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos de las personas debido a la falta de nombramiento de magistrados suplentes, cuyos cargos se encuentran vacantes desde hace cuatro meses.

Desde la presidencia de la Sala IV indicaron que esta situación ya provocó la acumulación de al menos 67 asuntos pendientes de resolución.

Del total de casos, 51 corresponden a recursos de amparo, uno a un hábeas corpus, además de una consulta de constitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad y otros asuntos en trámite.

Según explicó la presidencia del tribunal constitucional, la ausencia de estos funcionarios públicos genera retrasos que impactan directamente a los ciudadanos que recurren a la Sala para la defensa de sus derechos fundamentales.

“Al no designarse estos funcionarios públicos se le está causando un daño a las personas. No hablamos de personas abstractas, sino de personas de carne y hueso que tienen preocupaciones porque consideran que se les están vulnerando sus derechos”, señalaron.

Las autoridades recordaron que Costa Rica forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que el artículo 25 de la Convención Americana establece la obligación de garantizar procesos judiciales rápidos y accesibles cuando se denuncian violaciones a derechos humanos.

En ese sentido, la Sala insistió en la necesidad de que se realicen los nombramientos a la mayor brevedad posible.

No obstante, aclararon que el tribunal no interviene en decisiones de carácter político, como determinar si corresponde a la actual Asamblea Legislativa o a la que entrará en funciones a partir del 1º de mayo realizar las designaciones.

“Desde la óptica de la Sala, lo importante es que estos funcionarios públicos sean nombrados lo antes posible”, concluyeron.

Sobre la elección

Nuevamente, los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron los 38 votos necesarios para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La diputada Alejandra Larios, presidenta de la comisión de nombramientos, aún espera que se logre designar a los magistrados antes de que termine el actual periodo legislativo.

“Yo esperaría de verdad que tomemos esto con la seriedad que se requiere. Es muy serio. En este momento la sala constitucional está sin suplencias y se puede paralizar la sala. En este momento ya hay expedientes que no pueden conocer porque hay magistrados y magistradas que no pueden votar ciertos asuntos”, indicó Larios.

Mientras el oficialismo asegura que no hay acuerdos para el nombramiento de magistrados debido a que se trata de una lista cerrada, los diputados de oposición lamentan que el oficialismo no respalde a los candidatos.

“Resulta que el Poder Judicial le urge que le nombren los magistrados suplentes tanto de la sala constitucional como de la sala tercera y ellos están haciendo una serie de maniobras para poder evitar que existan 38 votos para que se cumpla la norma constitucional”, indicó el legislador Francisco Nicolás.

El miércoles se discutió nuevamente la lista de 18 candidatos para los nueve cargos de magistrados suplentes. Sin embargo, no fue posible concretar la elección debido a la falta de cuórum de diputados en el plenario.