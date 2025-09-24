El país se encuentra en estado de alerta, luego de que el espacio aéreo esté paralizado por problemas en el radar.

Este problema provoca que no puedan ingresar ni salir aviones del territorio nacional.

Ante esta situación, AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y el Guanacaste Airport se pronunciaron al respecto.

Desde el Juan Santamaría destacan que dicha situación corresponde a un tema bajo la administración de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

“Desde AERIS, apoyamos a las autoridades para restablecer el servicio lo antes posible. Recomendamos a los pasajeros consultar con sus aerolíneas la información de sus vuelos”, destacaron,

Por otro lado, Lizeth Valverde, Gerente de Operaciones de Guanacaste Aeropuerto mencionó que por instrucciones de la DGAC el espacio aéreo a nivel nacional estará cerrado hasta las 12:00 md hora local.