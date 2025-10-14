AERIS, administradores del Aeropuerto Juan Santamaría, confirmó el desvío de 5 vuelos, así como la demora de 3 llegadas.

El aeropuerto mantiene las operaciones con normalidad, sin embargo, la neblina densa en Alajuela obligaron al desvío hacia aeropuertos alternos.

“Recordamos que la decisión final de realizar una aproximación y aterrizaje bajo estas condiciones meteorológicas recae exclusivamente en el criterio de cada operador aéreo, en estricto apego a los protocolos de seguridad operacional”, informó AERIS.

La situación continúa en valoración por parte de los agentes aeroportuarios para determinar futuras decisiones en torno a las condiciones climatológicas.

“Exhortamos a los pasajeros a verificar el estatus de su vuelo directamente con su respectiva aerolínea”, concluyeron desde la terminal aeroportuaria.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó para este martes lluvias en gran parte del país.