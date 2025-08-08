El proyecto de ampliación de la terminal internacional del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) recibió un reconocimiento de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Construcción Sostenible.

Con este se reconoce una gestión ambiental integral que se enfoca en el uso eficiente de recursos, la protección de la biodiversidad y la correcta disposición de residuos a lo largo de su fase constructiva.

Este reconocimiento se da tras una verificación en el aeropuerto por parte del comité evaluador, el cual fue otorgado con una calificación de 102.95 puntos.

Lo que llevo a obtener este galardón fue:

Uso de biorremediadores naturales para tratar suelos y cuerpos de agua contaminados.

Implementación de un protocolo de protección de fauna silvestre.

Monitoreo de ruido ambiental para evitar afectaciones a pasajeros, personal y especies sensibles.

Tecnologías para el uso eficiente del agua, la electricidad y los combustibles.

Gestión adecuada de residuos

“Este galardón confirma que la sostenibilidad e innovación pueden ir de la mano. A través de una gestión rigurosa, logramos avanzar en la ampliación de la terminal sin comprometer los estándares ambientales que rigen nuestra operación. Esta Bandera Azul nos impulsa a seguir construyendo un aeropuerto más eficiente, seguro y comprometido con el futuro del país”, indicó Franklin Orozco, Director de Ingeniería de AERIS.

Por el momento, el proyecto presenta un avance del 17%, en el que destaca la finalización de la obra gris del sótano del edificio Meet & Greet, la cual estaba prevista para este mes de agosto.