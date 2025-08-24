El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), administrado por AERIS, alcanzó un nuevo logro al posicionarse entre los 5 mejores aeropuertos del mundo en gestión de la experiencia del pasajero, tras obtener la certificación Nivel 5 de Customer Experience (CX) otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Este reconocimiento, el más alto dentro del programa, convierte al AIJS en el segundo aeropuerto de América Latina y el Caribe en recibir esta distinción y en el quinto a nivel global, consolidándose como referente en innovación, servicio y calidad internacional.

Foto: cortesía AIJS.

“Esta acreditación reafirma nuestro compromiso de ofrecer a cada pasajero una auténtica experiencia Pura Vida. Es fruto del trabajo conjunto de toda la comunidad aeroportuaria y del esfuerzo constante por innovar, servir con excelencia y elevar los estándares internacionales de atención“, afirmó Ricardo Hernández, Director Ejecutivo de AERIS.

El logro se debe a una estrategia integral que combina mejoras en infraestructura y tecnología con el fortalecimiento del bienestar laboral y la cultura organizacional.



Entre las acciones impulsadas destacan la creación del Comité de Customer Experience del SJO, talleres de co-creación con pasajeros y aerolíneas, capacitaciones a más de 600 colaboradores en servicio y manejo de emociones, así como innovaciones como el plan piloto de tomógrafos en filtros de seguridad, mejoras en señalización y estaciones de recarga para dispositivos móviles.

Imagen con fines ilustrativos.

Actualmente, solo 21 aeropuertos en Latinoamérica participan en el programa CX de ACI, y junto al aeropuerto de Quito, el AIJS es el único en la región con la certificación Nivel 5.

De cara al futuro, AERIS busca implementar tecnologías biométricas en controles migratorios, obtener nuevas acreditaciones internacionales y avanzar en el uso de herramientas para agilizar procesos, con el fin de seguir elevando la experiencia de viaje bajo el sello “Pura Vida”.