Un nuevo aeropuerto danés tuvo que cerrar la madrugada de este viernes tras una segunda alerta de drones en dos noches y después de que la primera ministra atribuyera a “ataques híbridos” incidentes similares ocurridos esta semana.

El espacio aéreo sobre la terminal de Aalborg, en el norte de Dinamarca, fue clausurado desde la última hora del jueves debido a una alerta por esos aparatos, antes de reabrirse alrededor de las 00H35 del viernes (22H35 GMT del jueves), informó la policía.

El cierre obligó a un vuelo de KLM procedente de Ámsterdam a dar media vuelta y a la cancelación de un viaje de Scandinavian Airlines desde la capital danesa, Copenhague, según sitios de seguimiento aéreo y las páginas web de las aerolíneas.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado formalmente la presencia de drones.

Ya se habían detectado aparatos de ese tipo el miércoles y el jueves en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg y en la base aérea de Skrydstrup, antes de que se marcharan por su cuenta, alertó entonces la policía.

Ese incidente provocó un primer cierre en Aalborg durante varias horas.

El avistamiento de drones generó además la clausura del aeropuerto de la capital, Copenhague, a principios de esta semana.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, consideró el jueves en un mensaje de video que el país había sido “víctima de ataques híbridos”, en referencia a una forma de guerra no convencional.

El Ministerio de Defensa denunció una operación “sistemática” causada por un “actor profesional”, sin precisar cuál.

Los incidentes se producen además tras la incursión de drones rusos en Polonia y Rumania y de aviones de combate de Moscú en el espacio aéreo estonio, aunque las autoridades danesas y europeas no han establecido por el momento ninguna relación entre estos incidentes.

Frederiksen afirmó, sin embargo, que Rusia era “el principal país que supone una amenaza para la seguridad de Europa”.

Moscú rechazó “firmemente” estar implicada en lo ocurrido, y su embajada en Copenhague denunció una “provocación orquestada”.

El fin de semana pasado, otros aeropuertos europeos, en particular los de Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, se vieron afectados por un ciberataque cuyo origen no ha sido revelado.

“Muro” contra drones

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la Alianza se toma “muy en serio” el incidente con drones señalado el jueves en ese país miembro, y afirmó que está trabajando para garantizar la seguridad de este tipo de infraestructuras.

Tras una reunión con Frederiksen, el presidente francés, Emmanuel Macron, también se mostró dispuesto a “contribuir a la seguridad del espacio aéreo danés”.

Los países de la UE debatirán el jueves por videoconferencia una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para establecer un “muro” de defensa contra los drones.

Luego de los primeros incidentes en Dinamarca, su ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, alertó que los sobrevuelos son obra de un “actor profesional” y constituyen una “amenaza sistemática”.

Preguntado posteriormente sobre si Dinamarca podría activar el Artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas entre aliados en caso de amenazas contra uno de sus miembros, indicó que no se ha tomado aún ninguna “decisión definitiva” al respecto.

“Es una de las opciones que estamos examinando. Tendremos hoy reuniones sobre esta cuestión”, añadió.

Ya el lunes por la noche, drones de origen desconocido sobrevolaron, además del aeropuerto de Copenhague, el de Oslo, en la vecina Noruega, lo que obligó a bloquear el tráfico durante varias horas.

El gobierno noruego anunció el jueves que detuvo un hombre de origen extranjero que operaba un dron cerca de esa terminal aérea internacional y que el aparato fue incautado.