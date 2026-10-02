Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Aeropuerto de Guanacaste contará con dos nuevas conexiones aéreas directas con dos ciudades de Estados Unidos durante la temporada de 2027, luego de que Southwest Airlines anunciara operaciones desde Austin, Texas, y Nashville, Tennessee.

La ruta entre Guanacaste y Austin operará los sábados y domingos del 5 de junio al 1 de agosto de 2027, mientras que la conexión con Nashville operará los sábados del 5 de junio al 31 de julio de 2027.

“El anuncio confirma el trabajo que realizamos constantemente en el ICT para la atracción de líneas aéreas, una acción vital para el turismo, que permitirá a los viajeros estadounidenses contar con más conexiones a nuestro país y de esta forma seguir llevando más empleo turístico y progreso a la provincia de Guanacaste”, indicó Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La conexión con Austin representa el regreso de los vuelos sin escalas entre ambos destinos; la nueva operación incorporará esta ciudad a la conectividad aérea directa de la provincia con Estados Unidos. La operación será atendida con aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 175 pasajeros.

La ruta con Nashville, por su parte, dará continuidad a las operaciones que Southwest ya tiene programadas entre ambos destinos para el periodo de febrero a abril de 2027. Los vuelos adicionales comenzarán el 5 de junio y se extenderán hasta el 31 de julio, con una frecuencia semanal los sábados.

“Estados Unidos es nuestro principal mercado internacional y nuestra estrategia es ampliar la conectividad con puntos que representen nuevas oportunidades para Guanacaste. Estas operaciones fortalecen nuestro alcance en ese mercado y responden al trabajo conjunto con las aerolíneas y el sector turístico para impulsar la competitividad del destino”, señaló Renata González, gerente comercial y de comunicación de Guanacaste Aeropuerto.

En los primeros ocho meses del año, más de 627 mil estadounidenses han ingresado a nuestro país por el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.